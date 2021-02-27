У вратаря сборной Португалии перед матчем Лиги чемпионов остановилось сердце

В возрасте 32 лет умер вратарь "Порту" и сборной Португалии по гандболу Альфредо Кинтана. Об этом сообщает пресс-служба португальской команды.

Сообщается, что во время тренировки перед игрой гандбольной Лиги чемпионов с белорусским клубом "Мешков Брест" у голкипера остановилось сердце. Стража ворот доставили в больницу, однако спасти спортсмена, помещенного в медикаментозную кому, не удалось. У гандболиста после 45-минутной остановки сердца случился отек мозга.

"Новость, которой мы никогда не думали делиться: наш дорогой Альфредо Кинтана ушел из жизни. Тебя всегда будут помнить как одного из наших. Настоящий дракон. Покойся с миром, вечный капитан", - гласит сообщение от пресс-службы "Порту".

A mensagem que nunca pensámos partilhar: o nosso querido Alfredo Quintana partiu hoje. Serás para sempre lembrado como um dos nossos. Um verdadeiro Dragão. Descansa em paz, Eterno Quintana! #FCPorto #FCPortoSports pic.twitter.com/3bEf1714gO — FC Porto (@FCPorto) February 26, 2021

Ранее "Телеграф" сообщал о смерти юного футболиста "Аталанты".