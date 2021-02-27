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У вратаря сборной Португалии перед матчем Лиги чемпионов остановилось сердце

У вратаря сборной Португалии перед матчем Лиги чемпионов остановилось сердце
Обновлено 12:39 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер selecaoportugal

В возрасте 32 лет умер вратарь "Порту" и сборной Португалии по гандболу Альфредо Кинтана. Об этом сообщает пресс-служба португальской команды.

Сообщается, что во время тренировки перед игрой гандбольной Лиги чемпионов с белорусским клубом "Мешков Брест" у голкипера остановилось сердце. Стража ворот доставили в больницу, однако спасти спортсмена, помещенного в медикаментозную кому, не удалось. У гандболиста после 45-минутной остановки сердца случился отек мозга.

"Новость, которой мы никогда не думали делиться: наш дорогой Альфредо Кинтана ушел из жизни. Тебя всегда будут помнить как одного из наших. Настоящий дракон. Покойся с миром, вечный капитан", - гласит сообщение от пресс-службы "Порту".

Ранее "Телеграф" сообщал о смерти юного футболиста "Аталанты".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Гандбол, Альфредо Кинтана.
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