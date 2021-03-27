Так и убить можно: боец ММА использовал на сопернике жестокий прием (видео)

На вечере профессиональных единоборства в Санкт-Петербурге ACA 120 зрители увидели невероятный бросок.

В бою представителей полулегкого веса россиянин Ислам Омаров использовал жестокий прием против своего соотечественника Биберта Туменова. В концовке одного из раундов Ислам попытался броском соперника головой вниз завершить поединок, однако его оппонент как ни в чем не бывало продолжил схватку, которая продлилась всю дистанцию. По истечении трех раундов все судьи отдали победу Омарову.

Видео слэма в бою Ислам Омаров - Биберт Туменов:

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Для Омарова эта победа стала 10-й в профи при отсутствии поражений, Туменов проиграл во второй раз, имея в своем активе 10 побед.

Отметим слэм - весьма опасный прием в ММА. Недавно на вечере боев в Бахрейне боец этим способом моментально нокаутировал соперника.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на вечере боев в Санкт-Петербурге был зафиксирован зрелищный нокаут.