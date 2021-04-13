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Украинская каратистка засветила фигуру в крошечном бикини (фото)

Украинская каратистка засветила фигуру в крошечном бикини (фото)
Обновлено 15:38 Сегодня Телеграф Фото: Instagram anzhelika_terliuga

Украинская каратистка Анжелика Терлюга проводит отпуск в Дубае. Спортсменка опубликовала горячее фото на своей страничке в Instagram.

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"Просто счастлива", - написала Терлюга прикрепив свое фото с отдыха, на котором она одета лишь в крохотное бикини.

 
 
 
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Публикация от Anzhelika Terliuga  (@anzhelika_terliuga)

Примечательно, что Анжелика совсем недавно публиковала фото с Дубая, где она позировала в том же купальнике. Каратистка частенько радует своих подписчиков горячими снимками.

Анжелика Терлюга в купальнике

Анжелика Терлюга в купальнике

Анжелика Терлюга в купальнике

Анжелика Терлюга в купальнике

Анжелика Терлюга в купальнике

Анжелика Терлюга выступает в весовой категории до 55 кг. Украинка трижды становилась чемпионкой Европы, на данный момент 29-летняя спортсменка возглавляет мировой рейтинг WKF в своем весе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Терлюга добыла победу на турнире в Дубае.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 120

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Каратэ, Анжелика Терлюга.
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