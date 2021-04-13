Украинская каратистка засветила фигуру в крошечном бикини (фото)

Украинская каратистка Анжелика Терлюга проводит отпуск в Дубае. Спортсменка опубликовала горячее фото на своей страничке в Instagram.

"Просто счастлива", - написала Терлюга прикрепив свое фото с отдыха, на котором она одета лишь в крохотное бикини.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anzhelika Terliuga (@anzhelika_terliuga)

Примечательно, что Анжелика совсем недавно публиковала фото с Дубая, где она позировала в том же купальнике. Каратистка частенько радует своих подписчиков горячими снимками.

Анжелика Терлюга выступает в весовой категории до 55 кг. Украинка трижды становилась чемпионкой Европы, на данный момент 29-летняя спортсменка возглавляет мировой рейтинг WKF в своем весе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Терлюга добыла победу на турнире в Дубае.