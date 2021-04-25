Чемпионка UFC вбила голову соперницы в канвас, а затем зажигательно станцевала (видео)

На вечере смешанных единоборства UFC 261 в Джексонвилле (штат Флорида, США) в со-главном событии состоялся чемпионский бой в женском наилегчайшем весе, в котором сразились обладательница титула промоушена Валентина Шевченко, представляющая Киргизию и Перу, и бразильянка Джессика Андраде.

Во втором раунде Шевченко перевела поединок в партер, где начала избивать оппонентку, которая практически не защищалась. В какой-то момент после десятков ударов локтем от чемпионки рефери решил остановить схватку, зафиксировав победу Валентины техническим нокаутом.

Видео нокаута в бою Валентина Шевченко - Джессика Андраде:

После успешной защиты чемпионского пояса UFC Валентина зажигательно станцевала:

Эта победа стала для Шевченко 21-й в профи при трех поражениях, Андраде проиграла в девятый раз, имея на своем счету 21 победу.

"Телеграф" напоминает, что в главном бою UFC 261 состоялся чемпионский бой Камару Усман - Хорхе Масвидаль.