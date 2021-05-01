Молдавский "Халк" схватил соперника за шею перед боем (видео)

Молдавский боец ММА Ион Куцелаба устроил потасовку во время дуэли взглядов перед турнирном UFC Vegas 25.

Куцелаба по прозвищу "Халк" подошел к президенту UFC Дане Уайту, чтобы поздороваться, а затем неожиданно произнес фразу "Ты мой бонус" и схватил своего будущего оппонента американца Джастина Джакоби за шею. Служба безопасности и Уайт немедленно отреагировали и растащили бойцов. Отметим, UFC выдает бонусы в размере $50 тысяч за лучшие выступления вечера.

Видео инцидента между Ионом Куцелабой и Джастином Джакоби доступно в сети:

Отметим бой Куцелаба - Джакоби состоится утром 2 мая (время киевское).

Ранее "Телеграф" сообщал, что грузинский боец обратился к хейтерам накануне боя на шоу UFC Vegas 25.