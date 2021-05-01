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Молдавский "Халк" схватил соперника за шею перед боем (видео)

Молдавский "Халк" схватил соперника за шею перед боем (видео)
Обновлено 13:10 Сегодня Телеграф Фото: Twitter ICutelaba

Молдавский боец ММА Ион Куцелаба устроил потасовку во время дуэли взглядов перед турнирном UFC Vegas 25.

"Красный Король" "задушил" американского бойца ММА в первом раунде (видео)

Куцелаба по прозвищу "Халк" подошел к президенту UFC Дане Уайту, чтобы поздороваться, а затем неожиданно произнес фразу "Ты мой бонус" и схватил своего будущего оппонента американца Джастина Джакоби за шею. Служба безопасности и Уайт немедленно отреагировали и растащили бойцов. Отметим, UFC выдает бонусы в размере $50 тысяч за лучшие выступления вечера. 

Видео инцидента между Ионом Куцелабой и Джастином Джакоби доступно в сети:

Отметим бой Куцелаба - Джакоби состоится утром 2 мая (время киевское).

Ранее "Телеграф" сообщал, что грузинский боец обратился к хейтерам накануне боя на шоу UFC Vegas 25.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 183

Все по теме:

MMA, Смешанные единоборства, Ион Куцелаба, Джастин Джакоби.
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