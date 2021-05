Девушка-боец ММА добыла победу на турнире UFC, оказавшись в нокауте (видео)

На вечере смешанных единоборств в Лас-Вегасе (штат Невада, США) UFC Vegas 25 состоялось немало зрелищных боев, однако самым спорным оказался поединок в предварительном карде между представительницами минимального веса Рандой Маркос и Луаной Пинейро.

Поединок завершился досрочно в первом раунде. Канадка Ранда нанесла бразильянке Луане удар ногой в голову, хотя Пинейро находилась на коленях. В итоге бразильянка оказалась в нокауте, а судьи дисквалифицировали Маркос за запрещенный удар и отдали победу Луане.

Видео остановки боя в поединке Луана Пинейро - Ранда Маркос:

