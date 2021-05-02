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Девушка-боец ММА добыла победу на турнире UFC, оказавшись в нокауте (видео)
13:45 Сегодня Телеграф Фото: Instagram luanapinheiromma

На вечере смешанных единоборств в Лас-Вегасе (штат Невада, США) UFC Vegas 25 состоялось немало зрелищных боев, однако самым спорным оказался поединок в предварительном карде между представительницами минимального веса Рандой Маркос и Луаной Пинейро.

Грузинский боец ММА фирменным ударом нокаутировал соперника (Видео)

Поединок завершился досрочно в первом раунде. Канадка Ранда нанесла бразильянке Луане удар ногой в голову, хотя Пинейро находилась на коленях. В итоге бразильянка оказалась в нокауте, а судьи дисквалифицировали Маркос за запрещенный удар и отдали победу Луане.

Видео остановки боя в поединке Луана Пинейро - Ранда Маркос:

"Телеграф" напоминает, что недавно подобное происшествие произошло в чемпионском бою UFC Петр Ян - Алджэмейн Стерлинг. Тогда россиянина дисквалифицировали за запрещенный удар, а американца объявили новым чемпионом промоушена в легчайшем весе.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 674

Все по теме:

MMA, Смешанные единоборства, Луана Пинейро, Ранда Маркос.
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