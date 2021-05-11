Девушка-боец ММА смутила фанов, надев короткие шорты (фото)

Американская боец смешанных единоборств Пейдж Ванзант опубликовала новый соблазнительный снимок на своей страничке в Instagram.

На этот раз спортсменка порадовала фанатов горячим снимков в рубашке и очень коротких шортах. Кроме того, красотка дополнила образ кожаными сапогами.

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"Телеграф" напоминает, что в феврале 2021 года Пейдж дебютировала в кулачных боях в промоушене Bare Knuckle Fighting Championship. Тогда она проиграла своей соотечественнице Бритен Харт единогласным решением судей. Ранее Ванзант выступала в UFC. На ее счету 8 побед и 5 поражение в смешанных единоборствах.

Однако наибольшую славу спортсменке принесли пикантные снимки, которая она частенько публикует у себя в соцсетях. Ранее Ванзант похвасталась фигурой в душевой.