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Девушка-боец ММА смутила фанов, надев короткие шорты (фото)

Девушка-боец ММА смутила фанов, надев короткие шорты (фото)
Обновлено 11:12 Сегодня Телеграф Фото: Instagram paigevanzant

Американская боец смешанных единоборств Пейдж Ванзант опубликовала новый соблазнительный снимок на своей страничке в Instagram.

Девушка-боец ММА опубликовала пикантное видео в Instagram

На этот раз спортсменка порадовала фанатов горячим снимков в рубашке и очень коротких шортах. Кроме того, красотка дополнила образ кожаными сапогами.

 
 
 
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Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant)

"Телеграф" напоминает, что в феврале 2021 года Пейдж дебютировала в кулачных боях в промоушене Bare Knuckle Fighting Championship. Тогда она проиграла своей соотечественнице Бритен Харт единогласным решением судей. Ранее Ванзант выступала в UFC. На ее счету 8 побед и 5 поражение в смешанных единоборствах.

Однако наибольшую славу спортсменке принесли пикантные снимки, которая она частенько публикует у себя в соцсетях. Ранее Ванзант похвасталась фигурой в душевой.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 345

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MMA, Смешанные единоборства.
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