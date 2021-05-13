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Украинские синхронистки Федина и Савчук завоевали "серебро" на чемпионате Европы

Украинские синхронистки Федина и Савчук завоевали "серебро" на чемпионате Европы
Обновлено 12:53 Сегодня Телеграф Фото: НОК Украины

В четверг, 13 мая, украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук завоевали серебряные медали в технической программе дуэтов на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.

Украинские "русалки" получили от судей 92,6862 балла, а победу с результатом 96,2904 отпраздновали россиянки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко. "Бронзу" в этой программе завоевали австрийки Анна-Мария Александри и Эрини Александри (89,4592).

"Телеграф" напоминает, что 13 мая украинские синхронистки стали вторыми в командной технической программе. Днем ранее лидер сборной Украины Марта Федина завоевала "золото" в техническом соло, а также "серебро" в произвольной программе соло. Кроме того, украинские прыгуны в воду Алексей Середа и Ксения Байло одержали победу в синхронных прыжках с 10-метровой вышки в миксте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Анастасия Савчук, Марта Федина, Артистическое плавание.
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