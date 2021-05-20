Бейсболист получил жуткую травму после попадания мяча в голову (видео)

В матче Главной лига бейсбола (MLB) "Атланта Брейвс" - "Нью-Йорк Метс" жуткую травму получил игрок гостей Кевин Пиллар.

Питчер хозяев Джейкоб Уэбб бросал мяч, однако круглый полетел не в страйк-зону, а прямиком в лицо бьющему "Нью-Йорка" Пиллару. В итоге Кевин оказался в нокауте, а с его носа потекла кровь. Медработники тут же пришли на помощь игроку, который на своих двух сумел покинуть пределы поля. Отмечается, что "снаряд" угодил в голову бейсболиста на скорости свыше 151 км/ч.

Видео травмы Пиллара доступно в сети:

А вот так Кевин выглядел на послематчевой пресс-конференции:

Kevin Pillar is a bad motherfucker @GottaBelievePod pic.twitter.com/IbpKRKQQll — Barstool Sports (@barstoolsports) May 18, 2021

Отметим, победу в матче одержала "Атланта" со счетом 5:4.

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