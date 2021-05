Девушка-боец ММА нокаутировала соперницу, прижав ее к сетке (видео)

В ночь на 22 мая (время киевское) в Канзас-Сити (штат Канзас, США) состоялся большой вечер профессиональных единоборств от промоушена Invicta FC, в частности в клетку вышли дебютантки профессионального ММА из США Элис Пон и Крисси Яндолли.

В карде шоу INVICTA FC 44 девушки устроили настоящую рубку, победителем из которой вышла Элис. В середине второго раунда Пон зажала соперницу у клетки и принялась избивать оппонентку. В какой-то момент Крисси перестала защищаться, и судья в октагоне остановил схватку, зафиксировав дебютную победу Пон.

Видео нокаута в бою Элис Пон - Крисси Яндолли:

Elise Pone POURS IT ON for a vicious TKO victory in her MMA debut! #InvictaFC #InvictaOnAXS pic.twitter.com/UxVAwZNmdf

