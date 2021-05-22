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Девушка-боец ММА нокаутировала соперницу, прижав ее к сетке (видео)

Девушка-боец ММА нокаутировала соперницу, прижав ее к сетке (видео)
Обновлено 12:47 Сегодня Телеграф Фото: Twitter mma21plus

В ночь на 22 мая (время киевское) в Канзас-Сити (штат Канзас, США) состоялся большой вечер профессиональных единоборств от промоушена Invicta FC, в частности в клетку вышли дебютантки профессионального ММА из США Элис Пон и Крисси Яндолли.

Девушка-боец ММА добыла зрелищную победу в Bellator (видео)

В карде шоу INVICTA FC 44 девушки устроили настоящую рубку, победителем из которой вышла Элис. В середине второго раунда Пон зажала соперницу у клетки и принялась избивать оппонентку. В какой-то момент Крисси перестала защищаться, и судья в октагоне остановил схватку, зафиксировав дебютную победу Пон.

Видео нокаута в бою Элис Пон - Крисси Яндолли:

Ранее "Телеграф" сообщал, что в главном бою турнира Bellator 259 зрители стали свидетелями брутального нокаута.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Нокаут, MMA, Смешанные единоборства.
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