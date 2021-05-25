Пышногрудая боец ММА поучаствовала в сексуальной фотосессии, пока муж дрался в клетке (фото)

Лента девушки-бойца ММА Пейдж Ванзант в Instаgram на время превратилась в посты в поддержку мужа, Остина Вандерфорда, который недавно проводил бой в рамках шоу Bellator 259. Остин победил Фабиана Эдвардса в кровавом бою, а Пейдж вернулась к любимому делу - радовать своих подписчиков горячими снимками.

На этот раз секс-символ ММА опубликовала несколько соблазнительных снимков в нижнем белье, которое подчеркнуло ее фигуру. Кроме того, американка для фотосессии надела корону.

"Вы должны увидеть меня в короне", - написала Ванзант под постом с фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant)

К слову, бой для Вандерфорда складывался весьма тяжело, и он даже получил неприятное рассечение.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant)

"Телеграф" напоминает, что в своем последнем поединке в лиге кулачных боев Пейдж проиграла решением судей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ванзант похвасталась фигурой в душевой.