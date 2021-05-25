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Пышногрудая боец ММА поучаствовала в сексуальной фотосессии, пока муж дрался в клетке (фото)

Пышногрудая боец ММА поучаствовала в сексуальной фотосессии, пока муж дрался в клетке (фото)
Обновлено 10:13 Сегодня Телеграф Фото: Instagram paigevanzant

Лента девушки-бойца ММА Пейдж Ванзант в Instаgram на время превратилась в посты в поддержку мужа, Остина Вандерфорда, который недавно проводил бой в рамках шоу  Bellator 259. Остин победил Фабиана Эдвардса в кровавом бою, а Пейдж вернулась к любимому делу - радовать своих подписчиков горячими снимками.

Девушка-боец ММА опубликовала пикантное видео в Instagram

На этот раз секс-символ ММА опубликовала несколько соблазнительных снимков в нижнем белье, которое подчеркнуло ее фигуру. Кроме того, американка для фотосессии надела корону.

"Вы должны увидеть меня в короне", - написала Ванзант под постом с фото.

 
 
 
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Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant)

К слову, бой для Вандерфорда складывался весьма тяжело, и он даже получил неприятное рассечение.

 
 
 
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Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant)

"Телеграф" напоминает, что в своем последнем поединке в лиге кулачных боев Пейдж проиграла решением судей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ванзант похвасталась фигурой в душевой.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 219

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MMA, Пейдж Ванзант.
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