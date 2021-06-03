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"Будет нападающим": футбольный клуб предложил контракт Нурмагомедову

"Будет нападающим": футбольный клуб предложил контракт Нурмагомедову
Обновлено 18:34 Сегодня Телеграф Фото: Instagram khabib_nurmagomedov

Футбольный клуб "Легион Динамо" предложил известному российскому бойцу ММА Хабибу Нурмагомедову профессиональный контракт. Об этом рассказал президент команды, которая играет в первенстве ПФЛ (третий по силе футбольный дивизион в РФ, - прим. ред.), Шамиль Лахиялов.

Кадыров готов предложить Нурмагомедову гонорар уровня UFC: названа сумма

"С моей стороны контракт подписан. Нужна только его подпись и сумма. Сумму он может вписать сам. Надеюсь, что он в курсе наших финансовых возможностей, поэтому не будет вписывать слишком большое значение. Но, думаю, для него это не главное", - цитирует Лахиялова "Чемпионат".

Кроме того Лахиялов, что видит Хабиба на позиции "острого нападающего".

Отметим, 3 июня Нурмагомедов опубликовал видео своего гола, отметив в посте "Легион-Динамо". После этого команда их Махачкалы предложила контракт Хабибу.

Нурмагомедов завершил карьеру в 2020 году. На счету непобедимого бойца 29 побед, 13 из которых он добыл в UFC.

Ранее "Телеграф" сообщал, что глава Чечни Рамзан Кадыров наехал на Нурмагомедова.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 145

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Футбол, MMA, Смешанные единоборства, Хабиб Нурмагомедов.
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