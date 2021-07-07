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УАФ высказалась по поводу запрета сборной Украины ехать в Россию

УАФ высказалась по поводу запрета сборной Украины ехать в Россию
19:43 Сегодня Телеграф Инстаграм УАФ Українська асоціація футболу

Украинская ассоциация футбола (УАФ) и Аcсоциация пляжного футбола Украины вчера официально запретили нашей сборной по пляжному футболу ехать на Чемпионат мира, который в августе пройдёт в Москве.

Организатор соревнований FIFA уже подтвердила данную информацию и объявила, что вместо "жёлто-синих" на Мундиаль поедут швейцарцы, которых наши и обыграли в матче отбора. 

Спустя почти сутки официальный комментарий появился и Инстаграме самой УАФ. Вспоминает там в том числе и коронавирус.

"Официально. Об участии сборной Украины по пляжному футболу на чемпионате мира в России

Украинская ассоциация футбола поддерживает решение Исполкома Ассоциации пляжного футбола Украины об отказе от участия национальной сборной по пляжному футболу в чемпионате мира, который состоится в Москве с 19 по 29 августа. Такая позиция наших коллег из АПФУ абсолютно обоснованной и закономерной, учитывая рекомендации Министерства иностранных дел Украины и Министерства молодежи и спорта Украины.

В частности, в приказе Минмолодьспорта от 11.04.2018 № 1554 «Об запрета участия национальных сборных команд Украины в спортивных мероприятиях на территории Российской Федерации» содержится рекомендация всем спортивным федерациям воздержаться от поездок на спортивные мероприятия, проходящие в России. В частности, "во избежание необоснованного задержания членов сборных команд", - говорится в документе Минмолодьспорта.

МИД со своей стороны рекомендует реально оценивать ситуацию безопасности при планировании поездок в Россию для всех граждан Украины. Именно вопросы безопасности, как для футболистов, так и для наших болельщиков, в том числе в контексте вспышки новой волны пандемии COVID-19 и наиболее опасного сегодня штамма этой болезни - «Дельта», является ключевым при принятии решений об участии в соревнованиях на территории России.

5 июля о новых мерах в связи со вспышкой этого штамма в России, которые начинают действовать для тех, кто въезжает в Украину с территории РФ, сообщили и в Министерстве здравоохранения Украины.

Соответственно, если участникам соревнований или болельщикам из Украины угрожает реальная опасность - их жизни или здоровью, то решение об отказе от участия в мероприятиях, которые происходят в РФ, является абсолютно логичным" - подытожили в УАФ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что игрок сборной Украины по футболу Дмитрий Иванисеня пообещал с честью и достоинством защищать цвета российского клуба.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Все по теме:

ФИФА, Пляжный футбол, Сборная Украины по пляжному футболу, УАФ.
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