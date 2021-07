Украинская команда NAVI выиграла 400 тысяч долларов на турнире по Counter Strike (видео)

В воскресенье, 18 июля, в Кельне (Германия) завершился первый оффлайн турнира по CS:GO со времен пандемии коронавируса. Победителем соревнований стала украинская команда Natus Vincere (NAVI).

NAVI стала чемпионом на турнире Intel Extreme Masters Season XVI Colognе, а в гранд-финале украинский коллектив одолел французскую команду G2 Esports. Игра проходила до серии из трех побед и завершилась разгромом - 3:0.

Добавим, что в пятерку игроков NAVI входят два украинца - Александр S1mple Костылев и Валерий B1t Ваховский и три россиянина - Кирилл Boombl4 Михайлов (капитан), Илья Perfecto Залуцкий, Денис Electronic Шарипов. Лучшим игроком всего турнира был признан украинец S1mple.

YOUR #ESLProTour DHL MVP FOR #IEM COLOGNE 2021

With 0.96 KPR and 93.1 ADR across the whole event, was it going to be anyone other than @s1mpleO? #TheWorldIsYours @DeutschePostDHL pic.twitter.com/FPYHR8zGFq

— Intel®ExtremeMasters (@IEM) July 18, 2021