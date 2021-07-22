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Четверг, 22.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Токио-2020
Олимпиада: онлайн-трансляция церемонии открытия Игр в Токио
Олимпиада: онлайн-трансляция церемонии открытия Игр в Токио
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Еще двое олимпийцев подцепили Covid-19

Еще двое олимпийцев подцепили Covid-19
Обновлено 10:40 Сегодня Телеграф Фото: Instagram tokyo2020

Коронавирус не сбавляет оборотов в Токио, где уже 23 июля стартуют ХХХII летние Олимпийские игры. Организаторы Игр сообщили о 12 новых положительных тестах на коронавирус. Об этом сообщается на официальном сайте Олимпиады.

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По информации источника, среди 12 заболевших оказалось двое атлетов не из Японии, еще 10 положительных тестов на Covid-19 выявили у персонала и подрядчиков, четверо из которых - члены зарубежных делегаций, а шесть человек - японские работники на олимпийских объектах. Таким образом, общее число заболевших еще до старта Олимпиады достигло 91 человек, из них 52 - местные жители, а 39  - иностранцы.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти еще в прошлом году, однако МОК и власти Японии из-за глобальной пандемии коронавируса пошли на беспрецедентное решение о переносе соревнований. Игры продлятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Сборная Украины представлена на главном спортивном форуме мира 158 атлетами, которые будут бороться за медали в 25 видах спорта. С полным списком украинских олимпийцев можно ознакомиться у нас на сайте

Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть церемонию открытия Игр-2020 в прямом эфире в Украине.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 216

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Олимпийские игры, Япония, Токио, Олимпиада, Токио-2020.
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