Еще двое олимпийцев подцепили Covid-19

Коронавирус не сбавляет оборотов в Токио, где уже 23 июля стартуют ХХХII летние Олимпийские игры. Организаторы Игр сообщили о 12 новых положительных тестах на коронавирус. Об этом сообщается на официальном сайте Олимпиады.

По информации источника, среди 12 заболевших оказалось двое атлетов не из Японии, еще 10 положительных тестов на Covid-19 выявили у персонала и подрядчиков, четверо из которых - члены зарубежных делегаций, а шесть человек - японские работники на олимпийских объектах. Таким образом, общее число заболевших еще до старта Олимпиады достигло 91 человек, из них 52 - местные жители, а 39 - иностранцы.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти еще в прошлом году, однако МОК и власти Японии из-за глобальной пандемии коронавируса пошли на беспрецедентное решение о переносе соревнований. Игры продлятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Сборная Украины представлена на главном спортивном форуме мира 158 атлетами, которые будут бороться за медали в 25 видах спорта. С полным списком украинских олимпийцев можно ознакомиться у нас на сайте.

Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть церемонию открытия Игр-2020 в прямом эфире в Украине.