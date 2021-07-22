До 10% россиян собираются следить за фигурным катанием на летней Олимпиаде

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос у россиян на тему предстоящей летней Олимпиады в Токио.

По информации издания "Чемпионат", участникам задавали серию вопросов, а основной звучал так: "За выступлениями спортсменов в каких видах спорта Вы собираетесь следить прежде всего? Вы можете дать до пяти ответов". В итоге получились занятные результаты, ведь 8% респондентов ответили, что будут следить за фигурным катанием, хотя этот вид спорта относится к зимним и соревнования проводятся на зимней Олимпиаде соответственно.

Примечательно, что 97% россиян в ходе этого опроса не смогли назвать ни единого российского спортсмена, который выступит на играх в Токио.

Напомним, Олимпийские игры в Токио должны были пройти еще в прошлом году, однако из-за глобальной пандемии коронавируса соревнования были перенесены на год. В итоге Олимпиада продлится с 23 июля по 8 августа 2021 года. Украина представлена на главном спортивном форуме мира 158 спортсменами, которые выступят в 25 видах спорта. С полным списком украинских олимпийцев можно ознакомиться у нас на сайте.