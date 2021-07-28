Ультрамарафон на 217 км в Долине смерти под палящим солнцем: украинец рассказал, как одолел самый тяжелый забег в мире (фото)

Сейчас внимание всего мира приковано к спортивным событиям в Токио, где в разных видах спорта состязаются тысячи олимпийцев из разных стран. И на этом фоне прошедший накануне на калифорнийских просторах сверхмарафон "Бедвотер" – Badwater 135 Ultramarathon – теряется информационно, однако остается престижным как "самый тяжелый забег в мире". При этом в нем участвуют преимущественно не профессиональные спортсмены, а люди разных профессий и возрастов, выбравшие в качестве увлечения длительный бег. Более того: стать победителем или призером ультрамарафона протяженностью в 135 миль (217,261 км) – почетно, однако никаких финансовых поощрений это не влечет. Даже больше – бегуны сами оплачивают участие в нем, а это около 1500 долларов США. Но желающих пробежаться под палящим солнцем это не останавливает.

32-летний киевлянин Игорь Гоцуляк мечтал об этом легендарном забеге давно, а в этом году исполнил свою мечту и чуть не поднялся на высшую ступень пьедестала почета. Тем, что стал вторым, немного расстроен. Как пришел в спорт, где еще проверил свои силы, как готовился к ультре и какие цели перед собой ставит, Игорь рассказал "Телеграфу", уже вернувшись в Украину. Возможно, для кого-то его опыт станет подсказкой.

Как бороться с вредными привычками? Бегом!

"Я бегал со школьных лет, а также играл в футбол и шахматы, но серьезный бег на длинные дистанции начался лет 10 назад, – объясняет Игорь. – Даже в годы учебы в Киевском национальном университете им. Шевченко, когда я еще вел не спортивный образ жизни, иногда бегал километров по 6. А в 2010-м начал бороться с вредными привычками, решил полностью бросить пить и курить, бегал трижды в неделю по 10-12 км и помаленьку в моей жизни появлялись марафоны, разные забеги и росли объемы недельных нагрузок".

По словам молодого человека, первое время забеги были в Украине, а в 2018-м он принял участие в знаменитом "Спартатлоне" в Греции, преодолев 246 км из Афин в Спарту. (Стоит напомнить, что, согласно Геродоту, в 490 году до нашей эры гонца Фидиппида послали за подкреплением из Афин в Спарту, и прибыл он туда на следующий день. По этому историческому пути и бегут современные спортсмены при лимите времени 36 часов. Добежав, надо дотронуться до стоп статуи царя Леонида, а голову каждого финишера увенчивают лавровым венком). Поясняет: "Каким пришел на финиш – не помню, но далеко не первым, потому что у меня тогда не было ни серьезного опыта, ни необходимой подготовки".

– Игорь, когда же появилось решение об участии в забеге по "Долине Смерти"?

– Это вообще было мое первое желание и вообще, мне кажется, что я хотел пробежать ультру в "Долине Смерти", когда еще не пробежал свой первый ультрамарафон. Я через два года после того, как начал бегать, уже бежал первую сотку (100 км – Авт.). И когда на нее ехал, я уже точно рассказывал, что хочу пробежать "Бедвотер". Тогда еще на регистрацию на "Бедвотер" были более простые условия: до того участникам надо было преодолеть только один 100-мильник, а сейчас нужно преодолеть минимум три и один из них – за последний год. Причем эти 100-мильники из того списка, что предоставляют организаторы. И когда я уже регистрировался на "Спартатлон", то подумал, что вот этот и еще два забега – и можно будет регистрироваться на "Бедвотер".

Атлет поясняет, что на "жесткое" беговое соревнование и отбор спортсменов проводится жесткий. Кроме того, что ты должен иметь за плечами три солидных забега, там существует лимит участников – всего 100 человек. То есть, в один год не может стартовать больше, чем сотня людей. "Насколько я понимаю, это правило парка - этой долины, потому что только так можно сохранить безопасность участников. Сложно уследить за всеми, если, допустим, будет бежать 500 человек, - считает мужчина. – Ну а если всего 100 и вдруг что случится, то "скорая" сможет к нему доехать".

– Но в этом году было всего 84 человека?!

– Нет, изначально, в феврале, после регистрации, в стартовом листе также было 100 человек. Но за эти месяцы кто-то из-за болезни, травмы или по иной причине не смог приехать, и стартовали 84 бегуна. Финишировали не все. Например, тогда, когда я завершал забег, человек 12 снялось.

Украинец рассчитывал на победу

Тренировал Игоря Владимир Юрчук – руководитель ивано-франковского клуба "Гуцул раннинг клаб" – мастер спорта по легкой атлетике (марафонский бег), чемпион Украины по бегу на 100 км. А к жаркому летнему мероприятию спортсмен начал готовиться еще с зимы.

"Мы готовились сначала к 100-километровому забегу, который должен был состояться весной, но его, как и другие, отменили из-за карантина. И мы приняли решение провести как тестовый забег марафон в Киеве, после чего началась уже целенаправленная подготовка к "Бедвотер". Обычно, когда я готовлюсь к какому-то ульрамарафону, то еду в горы на три недели, это характерно для многих забегов. Но в данном случае я 3 недели провел в Лас-Вегасе, чтобы акклиматизироваться, подготовиться к жаре и быть готовым нормально выступить на дистанции. Это и было ключевой особенностью нынешней подготовки".

Спонсоров у поездки в США не было, Игорь объясняет, что тратил свои деньги. Группе поддержки проживание и прочее, что связанное с забегом, также оплачивал Гоцуляк. Но приехали в Штаты друзья Игоря за свои. Он окончил факультет кибернетики КНУ, по образованию программист, и эта работа позволяет ему зарабатывать на свое увлечение. Интересно, как украинец оценивал свои силы.

"Да, я рассчитывал на победу, нацеливался на победу и время, честно говоря, хотел показать лучше. Но где-то не хватило опыта, где-то немножко "затупил", но в целом, можно сказать, что я доволен забегом, – говорит собеседник. И объясняет допущенную ошибку: – Сначала, когда я лидировал, я хорошо бежал и так должен был продолжать, однако в какой-то момент утратил концентрацию, начал больше впустую тратить время, в частности, есть не на ходу. Да еще пришлось переодеваться, потому что мокрая одежда начала натирать кожу. И когда меня уже начали догонять, то я не должен был ускоряться и мог бы спокойно дать сопернику себя обойти, продолжая бежать в своем темпе, и таким образом у меня были бы хорошие шансы его догнать. Но я ускорился и потратил много сил, из-за чего потом уже не мог нормально конкурировать и бежать в своем темпе, в каком хотел".

Считается, что асфальт, по которому бегут ультрамарафонцы, раскаляется настолько, что не выдерживают кроссовки. Но украинцу хватило одной пары, которая, надеется, выдержит еще один забег. Стоит напомнить, что по правилам организаторов, каждого спортсмена сопровождает группа поддержки на автомобиле, которая поит, кормит и следит за здоровьем ультрамарафонца. Кто же помогал Игорю?

"Два человека хорошо известны в беговом сообществе Украины – это Алексей Кононенко и Григорий Сундук. А третий друг – Владимир Кондратенко, с которым я учился в университете, а потом он переехал в Штаты, где я с ним и вижусь".

Второе дыхание – это заряженность на борьбу

Интересный момент: члены команды ультрамарафонцев часть дистанции могут бежать вместе с ним – скажем так, чтобы веселее было. Правда, объясняет Игорь, пейсмейкер (помощник, который задает темп) в данном случае, в отличие от иных забегов, имеет право бежать только сзади участника. "Кроме того, они позволены лишь с 42-й мили, то есть, примерно после 67-68 км. Они бежали со мной на всех трех подъемах и частично на втором спуске". Сменяя друг друга поочередно, они сопровождали Игоря больше половины дистанции.

– Большой ли запас воды брали с собой и что ели на бегу?

– Сразу взяли много – литров 60, потом почти столько же докупали, в результате, ее много осталось. Также льда набирали с собой много. Но воду ж мы с группой поддержки не только пили, я еще на себя ее много вылил. Благодаря этому и жару не так сильно чувствовал. Парочку гелей я съел, но они тут не очень "заходят" в такую погоду. Я ел фрукты и много пил мальтодекстрин – это такой полисахарид, углевод, близкий по свойствам глюкозе и крахмалу – что-то вроде энергетического напитка, он смешивается с водой и фактически не имеет вкуса.

Всем известно про второе дыхание, которое появляется у целеустремленного бегуна уже после того, как закончилось первое. Когда оно появилось у соотечественника?

– Да я этого даже не помню. Могу сказать, что появилась, так сказать, заряженность на борьбу на последних 20-ти километрах, когда мне сказали, что бегун, который идет третьим, отстает всего на 10 минут, тогда мы, конечно, начали нормально работать. А серьезную усталость почувствовал, когда пытался побороться с лидером и побежал не в своем темпе – это было примерно на 155-160 километре.

Часть дистанции выпадает на ночное время. Для ночного бега необходимо было иметь специальную экипировку со светоотражающими элементами, также нужен налобный фонарик, чтобы освещать дорогу и атлета было видно.

"Ночью мы как раз подбегали к финальному подъему на финиш. Вот как раз ночью и развернулась борьба за второе место".

Интересно, что судя по фотографиям, опубликованным на сайте, люди, преодолевшие столь длинный маршрут, да еще и ведущий в гору, совершенно не выглядят изможенными. Наоборот – к финишной ленточке все атлеты подбегали с командой поддержки и счастливыми лицами. А какие планы на будущее у нашего серебряного призера Badwater 135 Ultramarathon?

"Сейчас понемножку отхожу от забега и думаю, что еще одну такую ультру можно пробежать осенью. Пока еще присматриваюсь, какую, потому что на большинство забегов регистрация уже завершилась. Ну и, конечно, мой любимый забег – это "Спартатлон" и я думаю, что в ближайшие 5 лет на него буду ездить едва ли не ежегодно".