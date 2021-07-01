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Состояние уже было критическим: выяснилось, от чего молодой бегун умер на марафоне во Львове

Состояние уже было критическим: выяснилось, от чего молодой бегун умер на марафоне во Львове
Обновлено 11:19 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Появились новые подробности о 23-летнем бегуне, который умер 27 июня во время марафона во Львове.

Как сообщил начальник Управления спорта во Львове Антон Никулин в своем Фейсбук, парень не был профессиональным спортсменом, а был самоучкой-любителем и работал айтишников.

"Бегал с высоким пульсом (175-189), а такие показатели, по словам медиков, уже являются критическими. Такой пульс врачи приравнивают к "красной" зоне и не рекомендуют заниматься легкой атлетикой. Также есть подозрение на принятие энергетической жидкости, которая глушила сигналы организма. Также одной из причин внезапной остановки сердца стало обезвоживание организма", - написал Никулин.

Парень хотел улучшить свой результат. Он очень быстро бежал. 15 километров преодолел всего за 1 час 15 минут. Установил личный рекорд и изо всех сил стремился его улучшить на дистанции 21 километра. Но будучи бегуном-любителем, мчался к финишу на грани своих возможностей.

Организаторы полумарафона призывают молодых и амбициозных людей тренироваться в клубах, где тренеры со стажем смогут их предостеречь от всех негативных последствий и как следует подготовиться к той или иной дистанции.

Отметим, что вероятность умереть на марафоне всегда есть. Например, в июне 2020 года от инсульта погибла участница марафона "Ультра-Трейл Куяльник" в Одесской области Екатерина Катющева. Спортсменку икали 8 часов и нашли в пустыне Куяльницкого лимана.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
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Львов, Марафон, Бег, Смерть.
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