"Шел к медали 18 лет": Романчук отреагировал на "бронзу" на Олимпиаде

Украинский пловец Михаил Романчук, который завоевал бронзовую награду на Олимпиаде в Токио, прокомментировал свою первую олимпийскую медаль.

Приводит слова 24-летнего Романчука официальный сайт НОК Украины.

По словам пловца, он шел к медали 18 лет, а за это достижение он поблагодарил своего тренера Петра Нагорного.

"К этой награде я шел 18 лет. С 6 лет, когда начал заниматься плаванием и пришел к своему тренеру Петру Нагорному, вместе с которым и удалось достичь всех результатов. Конечно, без него бы ничего этого не было. Это был очень сложный и необычный финал. Я очень надеялся улучшить свой олимпийский рекорд, который установил в полуфинале. Но радует, что его так и не превзошли", - цитирует Романчука Национальный олимпийский комитет Украины.

Напомним, Романчук стал третьим в финальном заплыве на 800 метров вольным стилем. К слову, в квалификации в этой дисциплине Михаил установил олимпийский рекорд, который не был побит в финале. Примечательно, что состязания на дистанции 800 м в/с дебютировали на Олимпийских играх. Теперь украинец будет готовится к соревнованиям на дистанции в 1500 метров, финальный заплыв в этой дисциплине запланирован на 1 августа.