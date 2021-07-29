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Украинские спортсмены угодили в допинг-скандал на Олимпиаде: названы имена

Украинские спортсмены угодили в допинг-скандал на Олимпиаде: названы имена
12:41 Сегодня Телеграф Фото: Twitter aiu_athletics

Сразу три украинских спортсмена-легкоатлета, которые попали в заявку национальной сборной на Олимпиаду в Токио, не смогут выступить на Играх из-за допинг-скандала.

Об этом сообщает сайт Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ).

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По информации источника, отстранены от соревнований Михаил Гаврилюк (метание молота), Назар Коваленко (спортивная ходьба) и Наталья Пироженко-Чорномаз (эстафетная команда 4х400 метров), а причиной этого послужил недостаток проведенных допинг-проб у вышеуказанных атлетов. Дело в том, что каждый легкоатлет должен был пройти три допинг-теста во внесоревновательный период, проводимых с интервалом не менее трех недель в течение 10 месяцев.

"В соответствии с требованиями World Athletics и согласно сообщению Athletic Integrity Unit в адрес Федерации легкой атлетики Украины, Михаил Гаврилюк, Назар Коваленко и Наталья Пироженко-Чорномаз не смогут выступить на Играх ХХХИ Олимпиады в Токио из-за недостатка проведенных допинг-проб", - гласит сообщение ФЛАУ.

Добавим, что все трое спортсменов не являлись фаворитами в своих дисциплинах, а Пироженко-Чорномаз - и вовсе запасная в эстафетной команде.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинскую триатлонистку сняли с олимпийского турнира за день до соревнований из-за допинг-скандала.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Олимпийские игры, Олимпиада, Назар Коваленко, Михаил Гаврилюк, Токио-2020, Наталья Пироженко-Чорномаз.
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