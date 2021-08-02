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Первая в истории Олимпиады штангистка-трансгендер провалила выступление (видео)

Первая в истории Олимпиады штангистка-трансгендер провалила выступление (видео)
Обновлено 16:56 Сегодня Телеграф

Выступление первой в истории Олимпийских игр спортсменки-трансгендера Лорелл Хаббард в Токио завершилось фиаско. 

Гражданка Новой Зеландии, которая соревновалась с женщинами тяжелой атлетике в весе 87 кг, провалила все три попытки по взятию штанги. 

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Сначала Лорелл не смогла взять стартовый вес 120 кг, после чего также неудачно пыталась поднять штангу весом в 125 кг. В итоге 43-летняя спортсменка, которая к тому же является самой возрастной участницей в Токио, завершила свое выступление досрочно со счетом 0.

Отметим, что до смены пола тяжелоатлетка участвовала в соревнованиях вместе с мужчинами под именем Гэвин Хаббард и даже устанавливала рекорды Новой Зеландии среди юниоров. Пол спортсменка сменила, когда ей было 35 лет.

В 2017-м Лорелл взяла серебро на чемпионате мира по тяжелой атлетике, а в 2020-м - золото  на Кубке мира в Риме.

Напомним, 1 августа в Токио разыграли комплект наград в тяжелой атлетике. Украинка Ирина Деха завершила соревнования без результата. Победу одержала представительница Эквадора Нейси Патрисиа Дахомес Баррера (263 кг). Второе место заняла американка Кэтрин Най (249 кг), а третья позиция досталась мексиканке Ареми Фуэнтес Савалае (245 кг).

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Все по теме:

Олимпийские игры, Тяжелая атлетика, Токио-2020, Трансгендар, Лорелл Хаббард.
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