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"Спорт вне политики": украинские медалистки Олимпиады рассказали о дружбе с россиянками

"Спорт вне политики": украинские медалистки Олимпиады рассказали о дружбе с россиянками
21:19 Сегодня Телеграф скриншот

Украинские синхронистки, принявшие участие в Олимпийских играх и выигравшие"бронзу", рассказали о том, что поддерживают дружеские отношения с участницами из России.

Об этом они сказали в ходе пресс-конференции после состязаний в среду, 4 августа.

Слова о дружбе с российскими синхронистками прозвучали из уст Марты Фединой и Анастасии Савчук, которые выиграли "бронзу" для Украины.

Спортсменки сказали, что относятся уважительно к другим участникам Олимпиады, в том числе россиянкам, и говорят, что всегда поддерживают друг друга.

"Спорт не относится к политике", - заявила Савчук.

Также она говорит, что знает, насколько тяжело нужно работать для результата, поэтому украинки ко всем спортсменам хорошо относятся и поздравляют с каждой медалью.

Федина поделилась, что никогда не была знакома лично с другими участницами Олимпиады, а теперь даже нашла среди них подруг.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 4 августа борец греко-римского стиля Жан Беленюк на Олимпийских играх в Токио выиграл "золото". За победу он получил круглую сумму денег.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Украина, Олимпийские игры, Россия, Токио, Синхронистки.
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