"Спорт вне политики": украинские медалистки Олимпиады рассказали о дружбе с россиянками

Украинские синхронистки, принявшие участие в Олимпийских играх и выигравшие"бронзу", рассказали о том, что поддерживают дружеские отношения с участницами из России.
Об этом они сказали в ходе пресс-конференции после состязаний в среду, 4 августа.
Слова о дружбе с российскими синхронистками прозвучали из уст Марты Фединой и Анастасии Савчук, которые выиграли "бронзу" для Украины.
Спортсменки сказали, что относятся уважительно к другим участникам Олимпиады, в том числе россиянкам, и говорят, что всегда поддерживают друг друга.
"Спорт не относится к политике", - заявила Савчук.
Также она говорит, что знает, насколько тяжело нужно работать для результата, поэтому украинки ко всем спортсменам хорошо относятся и поздравляют с каждой медалью.
Федина поделилась, что никогда не была знакома лично с другими участницами Олимпиады, а теперь даже нашла среди них подруг.
Ранее "Телеграф" сообщал, что 4 августа борец греко-римского стиля Жан Беленюк на Олимпийских играх в Токио выиграл "золото". За победу он получил круглую сумму денег.