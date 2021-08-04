"Спорт вне политики": украинские медалистки Олимпиады рассказали о дружбе с россиянками

Украинские синхронистки, принявшие участие в Олимпийских играх и выигравшие"бронзу", рассказали о том, что поддерживают дружеские отношения с участницами из России.

Об этом они сказали в ходе пресс-конференции после состязаний в среду, 4 августа.

Слова о дружбе с российскими синхронистками прозвучали из уст Марты Фединой и Анастасии Савчук, которые выиграли "бронзу" для Украины.

Спортсменки сказали, что относятся уважительно к другим участникам Олимпиады, в том числе россиянкам, и говорят, что всегда поддерживают друг друга.

"Спорт не относится к политике", - заявила Савчук.

Также она говорит, что знает, насколько тяжело нужно работать для результата, поэтому украинки ко всем спортсменам хорошо относятся и поздравляют с каждой медалью.