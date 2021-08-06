Украина выиграла одну медаль, Китай не догнать: итоги 14-го дня Игр

В пятницу, 6 августа, на Олимпийских играх в Токио состоялся большой соревновательный день в рамках которого было разыграно 23 комплекта наград. Украина добыла лишь одну "бронзу", а Китай продолжает лидировать в медальном зачете.

14-й день Игр подарил украинским любителям спорта позитивные эмоции в карате. Станислав Горуна в весовой категории до 75 кг в дисциплине кумите не сумел добраться до финала, однако дойдя до 1/2 финала олимпийского турнира, гарантировал себе "бронзу. Эта медаль стала единственной для Украины за соревновательный день. Таким образом, "Желто-синие" добыли уже 14 наград на Олимпиаде-2020 (1 "золото", 3 "серебря" и 10 "бронз") и занимают 40-е место в медальном зачете Игр.

Лидирует в олимпийском рейтинге Китай с 36 золотыми наградами в активе. США все еще отстают от Поднебесной на 5 золотых наград. У Японии, которая занимает 3-е место, 24 наград высшей пробы.

Медальный зачет Олимпиады-2020 по итогам 14-го соревновательного дня (топ-41):

Отметим, последним медальным соревнованием 6 августа на Олимпиаде стал футбол. В финале олимпийского футбольного турнира среди женщин победу в серии пенальти одержали канадки, которые обыграли сборную Швеции со счетом 1:1 (3:2 по пенальти). В матче за "бронзу" американки обыграли австралиек - 4:3.

Со всеми результатами украинцев на ОИ за 6-е августа можно ознакомиться у нас на сайте. Кроме того, "Телеграф" ведет онлайн Игр, где доступны все медальные результаты соревнований.