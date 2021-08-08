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Неожиданная медаль украинки, США обошли Китай: итоги последнего дня Игр

Неожиданная медаль украинки, США обошли Китай: итоги последнего дня Игр
13:14 Вс, 8 Август 2021 Телеграф Фото: НОК Украины

В воскресенье, 8 августа, на Олимпийских играх в Японии завершился последний, 16-й игровой день, в рамках которого было разыграно 13 комплектов наград. Украинцы не остались без медалей - "серебро" на счету Елены Стариковой.

Полный медальный зачет Олимпиады в Токио

24-летняя украинская велогонщица Старикова довольно неожиданно сумела пробиться в финал женского спринта в велотреке, где уступила канадке Келси Митчелл. Тем не менее украинка завоевала "серебро", принеся 19-ю медаль в копилку сборной Украины на летней Олимпиаде. Таким образом, "Желто-синие" с одним "золотом", 6 серебряными наградами и 12 "бронзами" заняли итоговое 44-е место в медальном зачете (16-е по количеству медалей, - прим. ред.).

А победу в олимпийском рейтинге вырвали американцы (39-41-33), которые в последний соревновательный день обошли китайцев (38-32-18) по количеству "золота", третье место заняла Япония (27-14-17).

Медальный зачет Олимпиады-2020 по итогам 16-го соревновательного дня (Топ-10)

Медальный зачет - топ-10

Медальный зачет по количеству наград  (Топ-20)

Медальный зачет по количеству наград - Топ-20

С результатами украинцев в последний соревновательный день на Олимпиаде можно знакомиться у нас на сайте. Все результаты Игр в Токио доступны по ссылке.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Токио-2020.
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