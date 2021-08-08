Неожиданная медаль украинки, США обошли Китай: итоги последнего дня Игр

В воскресенье, 8 августа, на Олимпийских играх в Японии завершился последний, 16-й игровой день, в рамках которого было разыграно 13 комплектов наград. Украинцы не остались без медалей - "серебро" на счету Елены Стариковой.

24-летняя украинская велогонщица Старикова довольно неожиданно сумела пробиться в финал женского спринта в велотреке, где уступила канадке Келси Митчелл. Тем не менее украинка завоевала "серебро", принеся 19-ю медаль в копилку сборной Украины на летней Олимпиаде. Таким образом, "Желто-синие" с одним "золотом", 6 серебряными наградами и 12 "бронзами" заняли итоговое 44-е место в медальном зачете (16-е по количеству медалей, - прим. ред.).

А победу в олимпийском рейтинге вырвали американцы (39-41-33), которые в последний соревновательный день обошли китайцев (38-32-18) по количеству "золота", третье место заняла Япония (27-14-17).

Медальный зачет Олимпиады-2020 по итогам 16-го соревновательного дня (Топ-10)

Медальный зачет по количеству наград (Топ-20)

С результатами украинцев в последний соревновательный день на Олимпиаде можно знакомиться у нас на сайте. Все результаты Игр в Токио доступны по ссылке.