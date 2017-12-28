Игрок "Динамо" продемонстрировал свои баскетбольные навыки

Полузащитник киевского Динамо Никита Корзун на своей странице в Instagram выложил видео, на котором он попадает в баскетбольное кольцо.

Публикация от @nikitakorzun Дек 27, 2017 at 6:17 PST

"Умею играть в баскетбол. По поводу сотрудничества писать в Direct", – сопроводил фразой видеоролик белорусский футболист.

Отметим, что на шуточном видео Корзун предстал в футболке знаменитого американского баскетболиста Коби Брайанта.