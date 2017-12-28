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Игрок "Динамо" продемонстрировал свои баскетбольные навыки
Новости спорта: Никита Корзун похвастался успехами на баскетбольной площадке.
Полузащитник киевского Динамо Никита Корзун на своей странице в Instagram выложил видео, на котором он попадает в баскетбольное кольцо.
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"Умею играть в баскетбол. По поводу сотрудничества писать в Direct", – сопроводил фразой видеоролик белорусский футболист.
Отметим, что на шуточном видео Корзун предстал в футболке знаменитого американского баскетболиста Коби Брайанта.
Telegraf.com.ua