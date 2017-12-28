Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: "Милан" в дополнительное время "вырвал" тяжелую победу над "Интером" "Милан" в дополнительное время "вырвал" тяжелую победу над "Интером"
Новости: Экс-футболист "Милана" победил на президентских выборах в Либерии Экс-футболист "Милана" победил на президентских выборах в Либерии
Новости: Менеджер Шумахера рассказала о состоянии гонщика Менеджер Шумахера рассказала о состоянии гонщика
Новости: Главные спортивные победы Украины 2017 года Главные спортивные победы Украины 2017 года

Игрок "Динамо" продемонстрировал свои баскетбольные навыки

Никита Корзун
07:59 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Никита Корзун похвастался успехами на баскетбольной площадке.

Полузащитник киевского Динамо Никита Корзун на своей странице в Instagram выложил видео, на котором он попадает в баскетбольное кольцо.

Игрок "Боруссии" довел до слез ребенка, издеваясь над ним на тренировке (Видео)

 

Публикация от @nikitakorzun

Экс-игрок "Шахтера" заинтересовал несколько клубов АПЛ

"Умею играть в баскетбол. По поводу сотрудничества писать в Direct", – сопроводил фразой видеоролик белорусский футболист.

Отметим, что на шуточном видео Корзун предстал в футболке знаменитого американского баскетболиста Коби Брайанта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Баскетбол, Коби Брайант, Никита Корзун, Новости баскетбола, Новости футбола, ФК Динамо (Киев), Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Федерер выпустил благотворительный календарь на 2018 год

Федерер выпустил благотворительный календарь на 2018 год
Лидер женского биатлона Кузьмина - сестра Шипулина, которая представляет Словакию

Лидер женского биатлона Кузьмина - сестра Шипулина, которая представляет Словакию
Christmas coming: как встречают Рождество звезды мирового футбола (Фото)

Christmas coming: как встречают Рождество звезды мирового футбола (Фото)
Тайсон стал блондином

Тайсон стал блондином
Рождественское фото в бикини от горячих серфингисток

Рождественское фото в бикини от горячих серфингисток
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Неймар откровенно рассказал о его самом трудном моменте в сборной Бразилии Экс-игрок "Шахтера" заинтересовал несколько клубов АПЛ Тренер "Вереса" не опроверг слухи о своей отставке

Последние новости

Американские ученые предупредили о крупнейшем в истории катаклизме Ситуация в зоне АТО за сутки: доклад штаба Иран всколыхнула волна землетрясений: есть жертвы
Сегодня читают в спорте
01 Линарес - о Ломаченко: Он быстрый, но у него нет силы
02 "Милан" 1:0 "Интер": события матча
03 Папин: Усик - высококлассный боксер
04 "Милан" в дополнительное время "вырвал" тяжелую победу над "Интером"
05 Украинский боксер Хитров поделился планами на будущее
Новости сегодня
09:02 НБА: "Кливленд" уступил "Сакраменто" и другие результаты матчей 27 декабря
08:59 Официальный курс валют на 28 декабря: евро подорожал
08:55 Принц Гарри рассказал, как отпраздновал Рождество с Меган Маркл
08:48 "Ньюкасл" - "Манчестер Сити": гол Стерлинга и обзор матча (Видео)
08:38 Вот так выглядит самый дорогой дом в Китае (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На Донбассе завершился обмен пленными: хроника событий На Донбассе завершился обмен пленными: хроника
Новости: Министр здравоохранения провела брифинг по медреформе в Украине Украина переходит на оплату медуслуг за каждого пациента
Новости: ГСЧС: С начала года в Украине изъято и уничтожено более 79 тысяч боеприпасов ГСЧС сообщила о количестве изъятых боеприпасов
Новости: Рецепт дня: теплый салат с курицей Рецепт дня: теплый салат с курицей
Добавить комментарий
0