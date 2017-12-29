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Рой Ходжсон: Нам нужны качественные игроки на нужные позиции

Рой Ходжсон
19:02 Сегодня Телеграф
terrikon.com

Новости спорта: Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон признал, что команда нуждается в усилении во время зимнего трансферного окна.

Это лишний раз подтвердило поражение от "Арсенала" (2:3).

"Все игроки в команде делаю все возможное и стремятся помочь, - цитирует Ходжсона английская пресса. - Зимой рынок очень сложный. Нам нужны качественные игроки на нужные позиции.

Я надеюсь, что нам удастся закрыть проблемные места, а клуб сделает все возможное, чтобы помочь нам получить их".

Напомним, что после 20-ти туров "Кристал Пэлас" занимает 16-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, лишь на один балл опережая команды из зоны вылета.

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Новости спорта, АПЛ, Рой Ходжсон, ФК Кристал Пэлас, ФК Саутгемптон.
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