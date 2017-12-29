Рой Ходжсон: Нам нужны качественные игроки на нужные позиции
Новости спорта: Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон признал, что команда нуждается в усилении во время зимнего трансферного окна.
Это лишний раз подтвердило поражение от "Арсенала" (2:3).
"Все игроки в команде делаю все возможное и стремятся помочь, - цитирует Ходжсона английская пресса. - Зимой рынок очень сложный. Нам нужны качественные игроки на нужные позиции.
Я надеюсь, что нам удастся закрыть проблемные места, а клуб сделает все возможное, чтобы помочь нам получить их".
Напомним, что после 20-ти туров "Кристал Пэлас" занимает 16-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, лишь на один балл опережая команды из зоны вылета.