Рой Ходжсон: Нам нужны качественные игроки на нужные позиции

Это лишний раз подтвердило поражение от "Арсенала" (2:3).

"Все игроки в команде делаю все возможное и стремятся помочь, - цитирует Ходжсона английская пресса. - Зимой рынок очень сложный. Нам нужны качественные игроки на нужные позиции.

Я надеюсь, что нам удастся закрыть проблемные места, а клуб сделает все возможное, чтобы помочь нам получить их".

Напомним, что после 20-ти туров "Кристал Пэлас" занимает 16-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, лишь на один балл опережая команды из зоны вылета.