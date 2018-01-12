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Украинский футболист вызван в сборную Беларуси

Даниил Воронин
11:27 Сегодня Телеграф
ua-football.com

Новости спорта: Украинский форвард из академии "Вильярреала" Даниил Воронин вызван в состав юниорской сборной Беларуси (U-18).

Украинский форвард из академии "Вильярреала" Даниил Воронин вызван в состав юниорской сборной Беларуси (U-18) для участия на традиционном Кубке развития в Минске, сообщает "Прессбол".

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Родился Воронин в Луцке, его папа украинец, мама – белоруска. Когда ему было 9 лет, семья перебралась в Испанию, там и начал заниматься футболом в академии «Вильярреала». В одном из матчей против сверстников он сделал покер, несколько раз попадал в символические сборные академии.

Пока гражданство у Воронина украинское, но тренеры юношеских сборных Украины его в сборную не приглашали, и родители решили откликнуться на приглашение Беларуси.

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Новости спорта, Даниил Воронин, Новости футбола, Сборная Беларусси, ФК Вильярреал, Футбол, Чемпионат Испании.
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