Украинский футболист вызван в сборную Беларуси

Украинский форвард из академии "Вильярреала" Даниил Воронин вызван в состав юниорской сборной Беларуси (U-18) для участия на традиционном Кубке развития в Минске, сообщает "Прессбол".

Родился Воронин в Луцке, его папа украинец, мама – белоруска. Когда ему было 9 лет, семья перебралась в Испанию, там и начал заниматься футболом в академии «Вильярреала». В одном из матчей против сверстников он сделал покер, несколько раз попадал в символические сборные академии.

Пока гражданство у Воронина украинское, но тренеры юношеских сборных Украины его в сборную не приглашали, и родители решили откликнуться на приглашение Беларуси.