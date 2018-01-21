"Шахтер" хотел продать Бернарда в Китай, но трансфер провалился

Об этом сообщает Daily Mail, не раскрывая названия клуба из Поднебесной, о котором идет речь.

Контракт Бернарда с Шахтером действует до июля нынешнего года и пока продлен не был.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Бернарду со стороны китайских Цзянсу Сунин и Хэбэй Чайна Форчун.

Также итальянская пресса писала про заинтересованность в услугах Бернарда со стороны Наполи, но неаполитанцев в конечном итоге отпугнула высокая зарплата бразильца, составляющая 4 миллиона евро в год.