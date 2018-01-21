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"Шахтер" хотел продать Бернарда в Китай, но трансфер провалился

Бернард
23:40 Вс, 21 Январь 2018 Телеграф
shahta.org

Новости спорта: Шахтер был нацелен на продажу бразильского вингера Бернарда одному из китайских клубов, но сделка сорвалась.

Об этом сообщает Daily Mail, не раскрывая названия клуба из Поднебесной, о котором идет речь.

Контракт Бернарда с Шахтером действует до июля нынешнего года и пока продлен не был.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Бернарду со стороны китайских Цзянсу Сунин и Хэбэй Чайна Форчун.

Также итальянская пресса писала про заинтересованность в услугах Бернарда со стороны Наполи, но неаполитанцев в конечном итоге отпугнула высокая зарплата бразильца, составляющая 4 миллиона евро в год.

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Новости спорта, Бернард, Новости футбола, ФК Шахтер, Футболэ.
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