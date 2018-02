"Лацио" потроллил "Динамо" после жеребьевки Лиги Европы

"Динамо" узнало соперника по 1/8 финала Лиги Европы. Им стал итальянский "Лацио".

Спустя некоторое время после жеребьевки данной стадии турнира римляне опубликовали в социальной сети Twitter приветствие для нашей команды, прикрепив две фотографии с их очной дуэли в 1999 году.

Hi @DynamoKyiv,

nice to see you again! pic.twitter.com/BZxhk2BRZe

— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) 23 февраля 2018 г.