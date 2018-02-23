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"Лацио" потроллил "Динамо" после жеребьевки Лиги Европы

Динамо - Лацио
16:34 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Киевское "Динамо" встретится с римлянами в рамках 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

"Динамо" узнало соперника по 1/8 финала Лиги Европы. Им стал итальянский "Лацио".

Спустя некоторое время после жеребьевки данной стадии турнира римляне опубликовали в социальной сети Twitter приветствие для нашей команды, прикрепив две фотографии с их очной дуэли в 1999 году.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

 

 Хачериди о матче "Динамо" - АЕК

Тогда "Динамо" дважды уступило "орлятам" в рамках группового этапа Лиги чемпионов-1999/2000.

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Новости спорта, Лига Европы, Новости футбола, ФК Динамо (Киев), ФК Лацио, Футбол.
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