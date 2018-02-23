"Лацио" потроллил "Динамо" после жеребьевки Лиги Европы

"Динамо" узнало соперника по 1/8 финала Лиги Европы. Им стал итальянский "Лацио".

Спустя некоторое время после жеребьевки данной стадии турнира римляне опубликовали в социальной сети Twitter приветствие для нашей команды, прикрепив две фотографии с их очной дуэли в 1999 году.

Тогда "Динамо" дважды уступило "орлятам" в рамках группового этапа Лиги чемпионов-1999/2000.