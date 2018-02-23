"Лацио" потроллил "Динамо" после жеребьевки Лиги Европы
Новости спорта: Киевское "Динамо" встретится с римлянами в рамках 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.
"Динамо" узнало соперника по 1/8 финала Лиги Европы. Им стал итальянский "Лацио".
Спустя некоторое время после жеребьевки данной стадии турнира римляне опубликовали в социальной сети Twitter приветствие для нашей команды, прикрепив две фотографии с их очной дуэли в 1999 году.
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
Hi @DynamoKyiv,
nice to see you again! pic.twitter.com/BZxhk2BRZe
— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) 23 февраля 2018 г.
Хачериди о матче "Динамо" - АЕК
Тогда "Динамо" дважды уступило "орлятам" в рамках группового этапа Лиги чемпионов-1999/2000.