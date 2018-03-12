Руководство "Манчестер Юнайтед" поставило ультиматум Погба
Новости спорта: Руководство «Манчестер Юнайтед» обеспокоено конфликтом между главным тренером Жозе Моуринью и хавбеком команды Полем Погба.
Руководство «Манчестер Юнайтед» обеспокоено конфликтом между главным тренером Жозе Моуринью и хавбеком команды Полем Погба.
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Как информации The Independent, 24-летний футболист должен помириться с португальским специалистом. В противно случае французский хавбек может быть продан. В услугах Погба заинтересованы туринский «Ювентус» и мадридский «Реал».
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Напомним, Поль Погба пропустил последний матч команды из-за травмы.