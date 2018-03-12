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Руководство "Манчестер Юнайтед" поставило ультиматум Погба

Поль Погба
00:28 Сегодня Телеграф
dynamo.kiev.ua

Новости спорта: Руководство «Манчестер Юнайтед» обеспокоено конфликтом между главным тренером Жозе Моуринью и хавбеком команды Полем Погба.

Руководство «Манчестер Юнайтед» обеспокоено конфликтом между главным тренером Жозе Моуринью и хавбеком команды Полем Погба.

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Как информации The Independent, 24-летний футболист должен помириться с португальским специалистом. В противно случае французский хавбек может быть продан. В услугах Погба заинтересованы туринский «Ювентус» и мадридский «Реал».

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Напомним, Поль Погба пропустил последний матч команды из-за травмы.

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Новости спорта, АПЛ, Жозе Моуринью, Новости футбола, Поль Погба, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол.
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