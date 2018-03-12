Бернард: В Бразилии показывают в основном чемпионат Англии, но я оказался в "Шахтере"

Полузащитник «Шахтера» Бернард рассказал о своей карьере, амбициях и нынешнем сезоне.

- Вы росли в Белу-Оризонти. Мечтали ли вы о том, чтобы играть в футбол?

- Все началось в раннем детстве. Я постоянно отвлекал своих родителей просьбами поиграть со мной в мяч. Тогда же отец отдал меня в футбольную школу. Благоря всему этому со временем я стал футболистом. Этого я всегда очень хотел и к этому стремился. С каждым днем днем желание росло. Чем дальше это заходило и чем больших успехов я добивался, тем отчетливее осознавал, что это мне очень нужно. Сейчас я не могу себя представить в какой-то другой профессии.

- Каким было ваше детство и что вам дал футбол?

- Не могу сказать, что я жил исключительно футболом. По воле божьей у меня была возможность наслаждаться детством, я мог играть со своими друзьями. У меня было немало поводов для радости. Я очень много играл. Когда возвращался домой из школы, хотел играть снова и снова. Так что бежал на улицу и опять играл в футбол. В выходные же я мог пропадать на улице целыми днями. Мы играли в футбол и другие игры. Футбол был тем, чем я жил. Вся моя жизнь была связана с футболом. Футбол изменил ее. Он не только исполнил мечты, но также позволил мне дать моей семье то, чего я очень хотел: лучший дом и лучшие условия.

- Какими футбольными мечтами вы жили, когда были моложе?

- Я всегда был практичным человеком. Любой футболист в Бразилии хочет играть в Европе, и это логично. Я перебрался в «Шахтер» в 21 год, из него попал на чемпионат мира. Я был самым молодым в составе сборной Бразилии, и для меня это было очень важное личное достижение. Я предпочитаю наслаждаться каждым моментом, и если бы поступило предложение от большого клуба или клуба, за который я всегда хотел играть... Не забывайте, что в Бразилии показывают в основном чемпионат Англии. Но в итоге я оказался в «Шахтере», с которым сумел реализовать свою мечту заиграть в Европе.

- Мечтали ли вы играть в Лиге чемпионов?

- Без сомнений. Когда я был моложе, всегда смотрел Лигу чемпионов. Один только гимн производит огромное впечатление. Этот формат, эти команды - я очень хотел играть в Лиге чемпионов. Сейчас я это делаю, и это очень важный для меня момент. Думаю, каждый хочет участвовать в этом турнире и выиграть его. Я даже знаю, что многие футболисты ставят его выше чемпионата мира. Сам я думаю, что у чемпионата мира особенная атмосфера, но Лига чемпионов - это турнир, который я очень хочу выиграть. И уверен, что не я один - этого хотят все, кто участвовал в Лиге чемпионов и пока не брал трофей.

- Вы не самого большого роста. Не мешало ли это вам проявлять себя на начальном этапе карьеры?

- Очень мешало, хотя когда я стал профессионалом, проблема исчезла. Но в академии «Атлетико» Минейро я из-за этого немало натерпелся. Некоторые говорили мне, что из-за роста я не смогу стать профессионалом. Однако это неверие только увеличило мое желание добиться успеха, я захотел показать им, что способен это сделать. Так что это не останавливало меня, а, наоборот, было стимулом, заставляло еще решительнее тренироваться и пытаться стать лучше, чтобы реализовать свои мечты.

- Как ваши физические данные отражались на стиле игры?

- В моем арсенале нет высокого роста и тех физических данных, которые сегодня принято видеть у футболистов... Потому я открывал другие качества в себе и своей игре, эти так называемые вспышки. Плюс, я всегда эффективно использовал свои сильные стороны - подвижность и скорость. Мне надо думать немного быстрее, чтобы заранее предугадывать следующий ход, при этом стараться нивелировать преимущества соперников при физическом контакте. Я хорошо представляю свои слабые и сильные качества и стараюсь пользоваться сильными на поле.

- Насколько трудным бело решение переехать в «Шахтер»? С какими главными сложностями вы столкнулись в Украине?

- Самым сложным испытанием для меня стала зима. Мне пришлось адаптироваться к очень многим вещам, потому что в Бразилии тепло круглый год. К зиме привыкнуть было очень тяжело. Но я приехал вместе с семьей, и это очень помогло в адаптации к новой стране. Что касается футбола, это тоже было непросто, потому что здесь играют совсем иначе. Когда я перешел в «Шахтер», здесь было 13 бразильцев. Возможность говорить с друзьями слышать португальскую речь, когда заходишь в раздевалку, очень помогала. Вдобавок, я ощущал доверие президента.

- В чем вы прибавили и стали лучше, играя за «Шахтер»?

- Во многом. Например, в тактике, которой в бразильских школах, к сожалению, почти не уделяют внимания. Находясь здесь, благодаря Паулу [Фонсеке] я, можно сказать, закончил футбольную школу. Он мне очень помог, научил принимать решения в самые важные моменты, когда необходимо думать на две-три секунды быстрее. Думаю, я вырос не только как футболист, но и как личность. Я стал взрослее, ведь порой мне приходилось отвечать за себя самому.

- Как бы вы описали себя как футболиста?

- Это сложный вопрос. Вообще-то я не люблю говорить о себе. Я из тех людей, которые предпочитают, чтобы их игру оценивали другие. Иногда это может быть конструктивная критика, иногда просто критика, иногда восхищение. Мне кажется, футболист всегда должен стараться стать лучше, он не может чувствовать себя комфортно. Когда приходит понимание того, что надо развиваться и становиться лучше, достичь можно очень многого.

- Какие ваши главные сильные качества, что отличает вас от остальных и делает уникальным?

- Я бы не сказал, что я уникальный игрок. Я не отделяю себя от других. Для меня есть только один игрок, который благодаря своим качествам выделяется среди остальных. Это Лионель Месси. Есть много игроков мирового класса - Месси, Криштиану Роналду, Неймар... Однако я не ставлю себя в этот ряд. Я предпочитаю, чтобы другие оценивали мои лучшие качества, а сам стараюсь полностью отдаваться на поле.

- Что в футболе вы любите больше всего? Как вы себя чувствуете, когда создаете моменты для партнеров или забиваете сами?

- Самое важное для меня - это побеждать. Гол, финт или передача не будут ценными, если при этом твоя команда не победит. Куда большее значение для меня будет иметь победа, пускай я даже не забью и не сделаю голевой передачи, но помогу команде как-то иначе. Мне кажется, самое важное в спорте - это стремление побеждать. Иметь желание и волю важнее всего. Как только ты это осознаешь, отдаешься на поле без остатка.

- Как бы вы описали свои ощущения от игры в футбол?

- Тренировки и игры - это самые счастливые моменты моей жизни, потому что я делаю то, что люблю больше всего на свете. За это я очень благодарен Богу - за возможность делать то, что мне больше всего по душе. К сожалению, есть очень много людей, которые не могут заниматься по-настоящему любимым делом. Так что иметь такой шанс - это делает меня счастливым.

- Это ваш четвертый сезон в Лиге чемпионов, но в этом розыгрыше вы играете в команде очень большую роль. Вы начали в основном составе все шесть матчей группового этапа и забили три гола. Как вы оцениваете свою игру в этой Лиге чемпионов?

- Я очень рад, этот сезон получается очень особенным. Не только в Лиге чемпионов, но и в чемпионате Украины. Что касается Лиги чемпионов, мне удается по максимуму помогать команде, в том числе голами и передачами. Но хорошо играет вся команда. Полагаю, что это в том числе плоды работы Паулу [Фонсеки]. Мы отлично играем в этой кампании, однако это только первый шаг. Следующий важный шаг - матчи 1/8 финала с «Ромой». Нам необходимо сохранять концентрацию, потому что это будут тяжелые и самые важные игры сезона.

- Изменилась ли ваша роль в «Шахтере» по сравнению с первыми сезонами?

- Да, и очень значительно. В особенности это касается тактических заданий. Разница с первыми сезонами очень большая, и я рад, что мне удалось понять философию Паулу [Фонсеки]. Со временем я гораздо лучше стал понимать его идеи и требования. Чем глубже я в них разбираюсь, тем лучше все получается на поле. Мне кажется, это помогло всей команде. Каждый очень в этом прибавил.

- Почему сейчас вы оказываете на игру «Шахтеру» гораздо большее влияние? Чего, может быть, не хватало раньше?

- Скажем так, у меня были некоторые трудности, и люди, которые следят за мной и за «Шахтером», знают об этом. У меня были некоторые сложности с нашим бывшим тренером, я не мог адаптироваться к его рабочей философии. Были также некоторые сложности в наших личных отношениях. Он не верил в мой футбол. А когда ты играешь у тренера, который в тебя не верит... Каждый игрок понимает, насколько в таких условиях тяжело тренироваться, насколько тяжело выходить на поле. Проблемы были, но как только появился тренер, которые в меня верит, который объяснил, что и как нужно делать, пришел результат. Сейчас я очень счастлив. К сожалению, не получилось сразу начать демонстрировать свой истинный уровень, однако сейчас я показываю, почему «Шахтер» инвестировал в мое приобретение такие средства.

- Как изменился «Шахтер» с назначением Паулу Фонсеки? Как лично на вас повлиял новый тренер?

- Я могу говорить только за себя и вовсе не потому, что с нашим бывшим тренером у меня были какие-то проблемы. Паулу - выдающийся человек, который помогает команде и показывает игрокам, что надо делать на поле. Прогресс очевиден, о нем свидетельствуют результаты в этой Лиге чемпионов. Мы вышли из очень тяжелой группы. Его помощь касается не только игровых моментов, Паулу также сделал лучше клубную структуру. Думаю, все это отражается на поле.

- В составе «Ромы» выступает четыре бразильца. Что для вас будет значит встреча с ними на поле?

- Это хорошие игроки, тут сомнений нет. В противном случае они бы не выступали за «Рому» - большой клуб с богатой историей. В составе команды собраны игроки высокого класса, причем речь не только о бразильцах. Нам очень важно осознать силу «Ромы» как команды. Индивидуально же надо просто уметь принимать решения за доли секунды. Если мы сосредоточимся на «Роме» как на команде, то сможем использовать ее слабые стороны - они есть у всех.

- Что успех «Шахтера» в Лиге чемпионов значит для болельщиков команды?

- Думаю, что наше выступление в текущем турнире делает их счастливыми. Как я уже говорил, группа у нас была очень сложная. Многие считали, что мы не сможем даже выйти в Лигу Европы. Но мы прошли дальше, обыграв лидера чемпионата Италии «Наполи» и лидера чемпионата Англии «Манчестер Сити». Мы все очень рады, ведь это плоды нашей ежедневной работы. В том числе и работы над изучением слабых мест соперников. Для нас эта Лига чемпионов - особенная благодаря обыгранным нами клубам и футболу, который мы показываем.

- Как далеко может пройти «Шахтер» в этой Лиге чемпионов?

- Трудно сказать. Думаю, мы должны сосредоточиться на предстоящем матче с «Ромой», приложить максимум усилий в этой игре, а потом, если все сложится так, как мы рассчитываем, будем думать о следующем сопернике.

Считаю, что на этом этапе лучше решать задачи постепенно. По мере продвижения будем видеть, куда мы направляемся. Знаем, что нас ждут трудности. Тут много хороших, топовых европейских команд, но мечтать никто не запрещал.

- Насколько талантлива именно эта команда?

- На мой взгляд, главная сила - это именно наличие команды. Мы можем быть грозной силой, если каждый из нас будет делать то, что должен. У нас есть индивидуально сильные игроки - Факундо [Феррейра], Тайсон, Марлос, Фред. Думаю, не только Факундо с бразильцами показали себя, вся команда очень хорошо сыграла на групповой стадии. Мне кажется, мы очень сильны как команда, что показали на пути в 1/8 финала.

- Что бы для вас значила победа в Лиге чемпионов?

- Бесспорно, этот момент стал бы одним из самых счастливых в моей жизни. Не знаю, что Бог приготовил для меня на оставшиеся годы моей жизни, но уверен, что этот момент стал бы одним из самых радостных, удивительных и волнующих. Надеюсь, я смогу воплотить эту мечту в реальность и познать вкус победы в Лиге чемпионов, стать в один ряд с великими и войти в историю. Мне кажется, для игрока важно стать частью истории. А победа в Лиге чемпионов - это история, которую можно рассказывать и детям, и внукам.