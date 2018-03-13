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Матч с "Ромой" может стать для Бернарда последним в составе "Шахтера"

Бернард
11:37 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Бразилец намерен покинуть "горняков" по окончании сезона.

Ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между Ромой и Шахтером станет последним для полузащитника Бернарда в составе "горняков", утверждает O Globo.

После матча футболисту будет сделана операция на плече, которое тревожит бразильца последние несколько месяцев. Курс реабилитации займет от шести до восьми недель.

Летом же хавбек твердо намерен покинуть команду в качестве свободного агента. По информации издания, его контракт действителен до 30 июня 2018 года.

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Новости спорта, Бернард, Лига Чемпионов, Новости футбола, ФК Рома, ФК Шахтер, Футбол.
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