"Рома" - "Шахтер": онлайн-трансляция матча

"Рома" - "Шахтер"

Начало матча в 21.45

Вот и пришло время важнейшего матча "Шахтера" в Лиге чемпионов. После победы над "Ромой" в первом матче в Украине (2:1) "оранжево-черные" постараются закрепить успех в Риме и во второй раз в истории пробиться в четвертьфинал самого престижного турнира Старого Света.

Составы команд:

"Рома": Алисон – Коларов, Манолас, Фасио, Флоренци – Де Росси, Стротман – Перотти, Наингголан, Ундер – Джеко

Запасные: Скорупски, Жезус, Пеллегрини, Шик, Перес, Жерсон, Эль-Шаарави

"Шахтер": Пятов – Бутко, Ракицкий, Ордец, Исмаили – Степаненко, Фред – Марлос, Тайсон, Бернард – Феррейра

Запасные: Кудрик, Хочолава, Дентиньо, Патрик, Петряк, Зубков, Коваленко

Учитывая результат первого матча, можно смело говорить о том, что Рома с первых минут будет атаковать и бежать вперед. Однако, для Шахтера будет крайне важно выдержать не только стартовый натиск соперника, но и трибун. Поддержка будет сумасшедшей, и она действительно может стать проблемой для гостей. Остается надеяться на опыт и хладнокровие наших ребят. В таких матчах действительно самыми важными могут стать первые 15-20 минут. Если "горнякам" удастся не пропустить быстрый гол, то шансы на выход в следующую стадию заметно возрастут. С каждой минутой хозяева будут нервничать, а футболисты Шахтера обладают всеми качествами, чтобы воспользоваться даже секундной слабостью итальянцев.

План на игру от тренерского штаба Фонсеки просматривается без особых проблем. Шахтер будет играть от защиты в надеждах на стремительные контрвыпады, а такой футбол от "оранжево-черных" очень и очень опасен. Главное, чтобы не подвела защита. В этом матче будет очень много работы у всех игроков задней линии и хочется верить, что они выдадут один из лучших матчей в своих карьерах. Также большая ответственность будет лежать на голкипере Андрее Пятове, который своими безошибочными действиями способен вселять уверенность в партнеров по команде. Ну а атакующие игроки редко давали повод усомниться в своем мастерстве.

Интересные факты:

- Рома не выходила в четвертьфинал Лиги чемпионов уже 10 лет и проиграла три последние двухматчевые противостояния в 1/8 финала.

- Шахтер проиграл 2 и 3 двухматчевых противостояний в 1/8 финала, уступив Боруссии Д и Баварии. Единственная победа — с общим счетом 6:2 — была добыта как раз в мачтах с Ромой в 2011 году.

- Рома ранее дважды проигрывала первый матч еврокубкового противостояния со счетом 1:2. В первом случае римляне затем взяла реванш у Брондбю (3:1, третий круг Кубка УЕФА-1995/96), а во втором повторно уступила Атлетико (1:2, 1/4 финала Кубка УЕФА-1998/99).

- Рома 20 раз проигрывала первый матч плей-офф еврокубков и только в шести случаях итальянцы в итоге проходили дальше.

- Шахтер проиграли два последних выездных матча 1/8 финала Лиги чемпионов с общим счетом 0:10 (0:7 — Баварии, 0:3 — Боруссии).

- В 19 противостояниях плей-офф Шахтер начинал с домашней победы и в итоге проходил дальше в 16 случаях.

- Шахтер обыгрывал Рому в четырех последних матчах во всех турнирах.

- В последних 5 играх Шахтера в Лиге чемпионов было забито не менее 3 голов.

- В последних трех матчах против Ромы "горняки" забивали как минимум два гола.

Прогноз и ставки букмекеров:

На победу Ромы букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,66. Успех донецкого клуба оценивается в 5,25, ничейный исход – 4,33.

Букмекеры из компании William Hill также считают Рому фаворитом встречи, принимая ставки на ее триумф с коэффициентом 1,62, а на победу Шахтера – 5,0. Ничья в этом поединке оценивается в 4,0.

Слова тренеров:

Эусебио Ди Франческо, главный тренер "Ромы":

- У всех нас одна цель — пройти дальше. Сделать это сможем, только если будем работать сообща. Мы не можем выходить на поле с мыслью, что нам хватит 45 минут хорошей игры. До этого мы чередовали хорошие игры с плохими. Надеюсь, в этот раз мы сыграем ровно, потому что этот матч провалить нельзя. Конечно, нам противостоит сильный соперник. Но мы хотим пройти дальше. Если будем играть только один тайм, этого не произойдет.

Паулу Фонсека, главный тренер "Шахтера":

- В составе Ромы очень много хороших игроков, поэтому не могу выделить кого-то конкретного, стоит расценивать их как коллектив. Не думаю, что в игре Ромы что-то радикально поменяется с последней нашей встречи. Нужно понимать, Рома — сильная команда. Я уверен, что с самого начала они будут действовать очень жестко, не давать нам комбинировать. Мы должны практически идеально сыграть в обороне, чтобы противостоять Роме.