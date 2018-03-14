Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Оксана Шишкова завоевала "золото" на Паралимпиаде-2018 Оксана Шишкова завоевала "золото" на Паралимпиаде-2018
Новости: "Рома" минимально обыграла "Шахтер" и вышла в 1/4 финала ЛЧ "Шахтер" проиграл "Роме" и покинул Лигу чемпионов
Новости: Украина будет бойкотировать этап Кубка мира по биатлону, который пройдет в России Украина будет бойкотировать этап Кубка мира по биатлону, который пройдет в России
Новости: Паралимпиада-2018: медальный зачет 13 марта Паралимпиада-2018: медальный зачет 13 марта
X

Фонсека проанализировал поражение "Шахтера" в матче с "Ромой"

Паулу Фонсека
05:14 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Главный тренер «Шахтера» заявил, что все нужно было решать в первом матче.

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека прокомментировал поражение от «Ромы» (0:1) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Футбол 1».

"Рома" минимально обыграла "Шахтер" и вышла в 1/4 финала ЛЧ
"Рома" минимально обыграла "Шахтер" и вышла в 1/4 финала ЛЧЧитать полностью

«В футболе нельзя говорить о том, честно это или нечестно. Важно сказать здесь о некоторых ошибках. Первое: мы могли все решить еще в первом матче и приехать сюда с другим преимуществом. Второе: мы провели фантастическую игру, но допустили лишь одну ошибку. Даже в меньшинстве у нас 62% владения мячом. Я горжусь командой. Сделать то, что сделали мы, могут только великие команды.

Участие в этом соревновании было фантастическим. Мы выиграли все матчи дома против грандов. В этой фазе мы были выше соперника, но сделали одну ошибку и дорого за это заплатили. Наши болельщики должны гордиться нами, потому что мы сегодня играли как дома.

Что с Марлосом? Все игроки продемонстрировали сегодня храбрость и развивали нашу игру. Да, в атаке мы были не так опасны, но «Рома» глубоко садились, поэтому у Марлоса было меньше зон.

"Рома" 1:0 "Шахтер": события матча

Что бы я изменил? Мы провели практически идеальную игру. Даже с минус одним игроком закрывали «Рому». В пропущенном голе допустили ошибку с позиционированием обороны», - сказал Фонсека.

Напомним, «Шахтер» уступил в ответном матче «Роме» 0:1 в 1/8 финала ЛЧ. По сумме двух поединков счет 2:2, но «Шахтер» уступил из-за пропущенного мяча на своем поле.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Лига Чемпионов, Новости футбола, Паулу Фонсека, Рома - Шахтер, ФК Рома, ФК Шахтер, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)

Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)
Самая сексуальная женщина-арбитр в мире футбола

Самая сексуальная женщина-арбитр в мире футбола
Звезды футбола попрощались с капитаном "Фиорентины" Давиде Астори (Фото)

Звезды футбола попрощались с капитаном "Фиорентины" Давиде Астори (Фото)
Украинская теннисистка удивила поклонников откровенным нарядом

Украинская теннисистка удивила поклонников откровенным нарядом
Жена экс-президента ФФУ отметила день рождения на Сейшелах, уснув на дереве

Жена экс-президента ФФУ отметила день рождения на Сейшелах, уснув на дереве
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Головко вызвал 20 игроков в сборную Украины U-21 Основной голкипер "Лацио" рискует пропустить матч против "Динамо" Президент ПАОКа извинился за инцидент в матче с АЕКом

Последние новости

В Киеве на проспекте Палладина обустроят велосипедные дорожки Важно знать: продукты, вызывающие камни в почках Турчинов рассказал о разговоре со спикером Госдумы РФ перед оккупацией Крыма
Сегодня читают в спорте
01 Франков: Павелко должен осложнить жизнь "Динамо"
02 Стало известно, когда капитан "Динамо" вернется на футбольное поле
03 "Динамо" - "Лацио": названа бригада арбитров
04 "Шахтер" проиграл "Роме" и покинул Лигу чемпионов
05 Женская Сборная Украины по баскетболу поднялась на второе место в мировом рейтинге
Новости сегодня
06:33 Моуринью о вылете из Лиги чемпионов: У нас нет времени на драму
06:23 Китайская корпорация Alibaba запускает собственный квантовый компьютер
06:18 Яценюк считает, что спас Украину от дефолта
06:14 Глава Пентагона прибыл с необъявленным визитом в Афганистан
06:02 Народная медицина о средствах для избавления от паразитов в организме
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: "Рома" минимально обыграла "Шахтер" и вышла в 1/4 финала ЛЧ "Шахтер" проиграл "Роме" и покинул Лигу чемпионов
Новости: Морозы возвращаются: в Украине снова похолодает Морозы возвращаются: в Украине снова похолодает
Новости: Google выпустил новый дудл в честь Дня числа Пи Google выпустил новый дудл в честь Дня числа Пи
Новости: Необычные грузовики КрАЗ убирают снег с дорог Украины (Видео) Необычные грузовики КрАЗ убирают снег с дорог Украины (Видео)
Добавить комментарий
0