Фонсека проанализировал поражение "Шахтера" в матче с "Ромой"

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека прокомментировал поражение от «Ромы» (0:1) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Футбол 1».

«В футболе нельзя говорить о том, честно это или нечестно. Важно сказать здесь о некоторых ошибках. Первое: мы могли все решить еще в первом матче и приехать сюда с другим преимуществом. Второе: мы провели фантастическую игру, но допустили лишь одну ошибку. Даже в меньшинстве у нас 62% владения мячом. Я горжусь командой. Сделать то, что сделали мы, могут только великие команды.

Участие в этом соревновании было фантастическим. Мы выиграли все матчи дома против грандов. В этой фазе мы были выше соперника, но сделали одну ошибку и дорого за это заплатили. Наши болельщики должны гордиться нами, потому что мы сегодня играли как дома.

Что с Марлосом? Все игроки продемонстрировали сегодня храбрость и развивали нашу игру. Да, в атаке мы были не так опасны, но «Рома» глубоко садились, поэтому у Марлоса было меньше зон.

Что бы я изменил? Мы провели практически идеальную игру. Даже с минус одним игроком закрывали «Рому». В пропущенном голе допустили ошибку с позиционированием обороны», - сказал Фонсека.

Напомним, «Шахтер» уступил в ответном матче «Роме» 0:1 в 1/8 финала ЛЧ. По сумме двух поединков счет 2:2, но «Шахтер» уступил из-за пропущенного мяча на своем поле.