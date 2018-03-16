"Когда в воротах крыса – ничего не будет": Милевский - о матче "Динамо" - "Лацио"

Динамо сегодня проиграло дома Лацио (0:2) и покинуло Лигу Европы.

После матча Милевский написал в инстаграме следующее: «Когда в воротах стоит крыса – ничего не будет. Удачи, Суркис».

Не все подписчики Артема поняли, что именно он имел ввиду, так что под постом разгорелась дискуссия.

Сегодня ворота Динамо защищал Денис Бойко. Грубых ошибок голкипер не допустил, а несколько раз серьезно выручал партнеров как на выходах, так и отражая опасные удары со средней дистанции.

При этом Денис вернулся в Динамо только прошлой зимой на правах аренды из Бешикташа, где не попадал даже в заявку в текущем сезоне.

Артем Милевский покинул Динамо еще в 2013 году и в настоящее время выступает за Динамо-Брест в чемпионате Беларуси.