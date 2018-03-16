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Футбол. Где смотреть матчи 24 тура чемпионата Украины

УПЛ
17:20 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: В субботу, 17 марта, поединком "Черноморец" (Одесса) - "Сталь" (Каменское) начнется 24-й тур чемпионата Украины среди клубов Премьер-лиги.

Встречу с одесского стадиона "Черноморец" будет транслировать телеканал УНИАН. Начало игры в 14.00.

В этот же день донецкий "Олимпик" принимает на столичном стадионе имени Валерия Лобановского кропивницкую "Зирку" (17.00, "Футбол 2").

Завершится тур в воскресенье, 18 марта. Ривненский "Верес" будет принимать луганскую "Зарю" (14.00, 24 Канал), "Александрия" - львовские "Карпаты" (14.00, "Футбол 1"), донецкий "Шахтер" - "Мариуполь" (17.00, "Футбол 1"), а киевское"Динамо" - полтавскую "Ворсклу" (19.30, "2+2").

Турнирное положение:

первая шестерка - "Шахтер" - 54 очка, "Динамо" - 48, "Ворскла" - 37, "Заря" - 34, "Мариуполь" - 33, "Верес" - 32;

вторая шестерка - "Олимпик" - 31, "Александрия" - 24, "Зирка" - 19, "Черноморец" - 19, "Карпаты" - 19 "Сталь" - 18.

Напомним, на втором этапе чемпионата первые шесть команд ведут борьбу за медали и места в еврокубках, а вторая шестерка клубов - за сохранение прописки в Премьер-лиге.

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