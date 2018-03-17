Букмекеры определили главного фаворита Лиги чемпионов

После жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов букмекеры определили фаворитов турнира. Аналитики считают, что наилучшие шансы имеет Барселона (3,5).

В число основных претендентов также входят Манчестер Сити (4,0), Бавария (4,8) и Реал (5,5).

Следом идут Ювентус (9,0) и Ливерпуль (12,0).

Аутсайдерами являются Севилья и Рома (61,0 – обе команды).

Напомним, стартовые матчи пройдут 3 и 4 апреля, а ответные поединки запланированы на 10 и 11 апреля.