Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Григорий Вовчинский выиграл "серебро" в лыжных гонках на Паралимпиаде-2018 Григорий Вовчинский выиграл "серебро" в лыжных гонках на Паралимпиаде-2018
Новости: В Украине не покажут российский этап Кубка мира по биатлону В Украине не покажут российский этап Кубка мира по биатлону
Новости: Где и когда смотреть бой Гвоздик - Амар Где и когда смотреть бой Гвоздик - Амар
Новости: Паралимпиада-2018: медальный зачет 16 марта Паралимпиада-2018: медальный зачет 16 марта
X

Букмекеры определили главного фаворита Лиги чемпионов

Лига чемпионов
07:44 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Стали известные котировки букмекеров после жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.

После жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов букмекеры определили фаворитов турнира. Аналитики считают, что наилучшие шансы имеет Барселона (3,5).

В число основных претендентов также входят Манчестер Сити (4,0), Бавария (4,8) и Реал (5,5).

Следом идут Ювентус (9,0) и Ливерпуль (12,0).

Аутсайдерами являются Севилья и Рома (61,0 – обе команды).

Напомним, стартовые матчи пройдут 3 и 4 апреля, а ответные поединки запланированы на 10 и 11 апреля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Лига Чемпионов, Новости футбола, ФК Бавария, ФК Ливерпуль, ФК Манчестер Сити, ФК Реал, ФК Рома, ФК Челси, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)

"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)
"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)

"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)
Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)

Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)
Самая сексуальная женщина-арбитр в мире футбола

Самая сексуальная женщина-арбитр в мире футбола
Звезды футбола попрощались с капитаном "Фиорентины" Давиде Астори (Фото)

Звезды футбола попрощались с капитаном "Фиорентины" Давиде Астори (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Три игрока "Лацио" попали в команду недели Лиги Европы Фонсека: "Шахтер" должен гордиться своим выступлением в Лиге чемпионов Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Последние новости

Родители создали для своего малыша комнату в стиле "Гарри Поттера" (Фото) В ГПУ сообщили причину обысков на "Новой почте" Григорий Вовчинский выиграл "серебро" в лыжных гонках на Паралимпиаде-2018
Сегодня читают в спорте
01 Гвоздик обратился к украинским болельщикам (Видео)
02 Букмекеры определили главного фаворита Лиги чемпионов
03 Сборную Англии могут не допустить к отбору ЧМ-2022
04 Ведущий форвард сборной России пропустит ЧМ-2018
05 Завьялов: Думаю, Усик станет абсолютным чемпионом мира
Новости сегодня
08:47 Заявление нового главы МВД вызвало в Германии бурную дискуссию
08:45 Украину накроют снегопады, метели и дожди с мокрым снегом
08:43 Александр Пономарев выступит на концерте Монсеррат Кабалье
08:33 В ФИФА подтвердили введение видеоповторов на ЧМ-2018
08:31 Сутки в АТО: враг обстреливал Троицкое
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко и Эрдоган обсудили выборы президента РФ в оккупированном Крыму Порошенко и Эрдоган обсудили выборы президента РФ в Крыму
Новости: Президент Украины заявил о завершении АТО В Украине объявлено о завершении АТО
Новости: Google выпустил дудл ко Дню святого Патрика Google выпустил дудл ко Дню святого Патрика
Новости: День святого Патрика 2018: история и традиции праздника День святого Патрика 2018: история и традиции праздника
Добавить комментарий
0