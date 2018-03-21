Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украинские паралимпийцы вернулись из Пхенчхана Украинские паралимпийцы вернулись из Пхенчхана
Новости: Сборная Украины отправилась в Испанию Сборная Украины отправилась в Испанию
Новости: Бокс. Гвоздик - Амар: статистика боя Бокс. Гвоздик - Амар: статистика боя
Новости: Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе
X

Вратарь "Зари" может перейти в "Ювентус"

Андрей Лунин
21:27 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Голкипер луганского футбольного клуба "Заря" Андрей Лунин летом может перейти в итальянский "Ювентус".

Юный голкипер луганской Зари может продолжить карьеру в туринском Ювентусе. О заинтересованности "Старой синьоры" в услугах украинца рассказал агент футболиста Ираклий Хведелиани.

"Я получил несколько предложений по Андрею от австрийцев из Зальцбурга и Ювентуса, но пока ничего особенного.

Заря готова продать вратаря следующим летом, но только если они получат хорошее предложение. Минимальная цена за Лунина – 6 млн евро", – приводит слова агента итальянское издание Calciomercato.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Андрей Лунин, Новости футбола, ФК Заря, ФК Ювентус, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Сборная Украины провела открытую тренировку в десятиградусный мороз

Сборная Украины провела открытую тренировку в десятиградусный мороз
Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе

Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе
Прощай Пхенчхан: яркая церемония закрытия Паралимпийских игр 2018 (Фото)

Прощай Пхенчхан: яркая церемония закрытия Паралимпийских игр 2018 (Фото)
"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)

"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)
"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)

"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Месси назвал своих футбольных кумиров Андронов: Сомневаюсь, что Хачериди сказал бы подобное Лобановскому или Блохину Врач "Динамо" первым в Украине получил диплом ФИФА по футбольной медицине

Последние новости

Глава МИД Британии сравнил Путина с Гитлером: в Москве уже отреагировали Эксперты назвали самые полезные для здоровья чаи Линарес: Ломаченко будет свергнут королем
Сегодня читают в спорте
01 Две страны допустили бойкот ЧМ-2018
02 Сабо спрогнозировал уход Цыганкова из "Динамо"
03 "Динамо" выбрало Блохина вместо Почеттино
04 Андронов: Сомневаюсь, что Хачериди сказал бы подобное Лобановскому или Блохину
05 Линарес: Ломаченко будет свергнут королем
Новости сегодня
22:38 Бриедис будет запасным боксером в финальном бою WBSS Усик - Гассиев
22:37 Эксперты рассказали, как правильно делать массаж
22:34 Президент Словакии согласился сформировать новое правительство
22:33 Смех да и только: забавные собаки, которые считают, что они хозяева в доме
22:31 Где смотреть Формулу-1 в Украине
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украина меняет условия въезда для граждан России Украина меняет условия въезда для граждан РФ
Новости: Украина переходит на летнее время: когда переводить часы Украина переходит на летнее время: когда переводить часы
Новости: В Украине больше не будут выдавать паспорта в форме книжки Украинцам не будут выдавать паспорта в форме книжки
Новости: Идеальный брак Николь Кидман может распасться Идеальный брак Николь Кидман может распасться
Добавить комментарий
0