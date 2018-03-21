Вратарь "Зари" может перейти в "Ювентус"

Юный голкипер луганской Зари может продолжить карьеру в туринском Ювентусе. О заинтересованности "Старой синьоры" в услугах украинца рассказал агент футболиста Ираклий Хведелиани.

"Я получил несколько предложений по Андрею от австрийцев из Зальцбурга и Ювентуса, но пока ничего особенного.

Заря готова продать вратаря следующим летом, но только если они получат хорошее предложение. Минимальная цена за Лунина – 6 млн евро", – приводит слова агента итальянское издание Calciomercato.