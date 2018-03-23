Наставник сборной Германии уверен, что Нойер поедет на ЧМ-2018

Вратарь Баварии Мануэль Нойер находится вне игры с сентября, когда сломал ногу на тренировке Баварии.

"Мануэль восстановился процентов на 90% и скоро он снова будет готов к максимальным нагрузкам", — заявил Лев.

"Я уверен, что он не только поедет на чемпионат мира, но еще и поиграет за Баварию в этом сезоне".

Нойер провел за сборную Германии 74 матча, в которых пропустил 56 голов и сохранил свои ворота "сухими" 26 раз. Вместе с Ди Манншафт выигрывал чемпионат мира 2014.