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Наставник сборной Германии уверен, что Нойер поедет на ЧМ-2018

Мануэль Нойер
02:27 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Наставник сборной Германии Йоахим Лев не сомневается, что вратарь "Баварии" Мануэль Нойер вернется на поле до конца сезона.

Вратарь Баварии Мануэль Нойер находится вне игры с сентября, когда сломал ногу на тренировке Баварии.

"Мануэль восстановился процентов на 90% и скоро он снова будет готов к максимальным нагрузкам", — заявил Лев.

"Я уверен, что он не только поедет на чемпионат мира, но еще и поиграет за Баварию в этом сезоне".

Нойер провел за сборную Германии 74 матча, в которых пропустил 56 голов и сохранил свои ворота "сухими" 26 раз. Вместе с Ди Манншафт выигрывал чемпионат мира 2014.

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Новости спорта, Мануэль Нойер, Новости футбола, Сборная Германии, ФК Бавария, Футбол.
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