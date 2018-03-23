Правило "50+1" остается в немецком футболе

В Бундеслиге действует правило "50+1", согласно которому как минимум 50% и 1 акция клуба должны принадлежать болельщикам – некоммерческим общинным организациям. Это помогает избежать ситуаций, когда судьба клуба зависит от одного человека.

Правда, есть исключения, если владелец или компания финансируют клуб более 20 лет. Сейчас они действуют для Байера, Вольфсбурга, Гамбурга и Хоффенхайма.

По информации kicker, собрание клубов не проголосовало за отмену правила "50+1".

Таким образом, инвесторы по-прежнему не смогут захватить всю власть в клубах.