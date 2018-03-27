Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Япония - Украина: видео голов и обзор матча Япония - Украина: видео голов и обзор матча
Новости: Мать четверых детей Стивена Джеррарда (Фото) Мать четверых детей Стивена Джеррарда (Фото)
Новости: Футбол. Расписание матчей 27 марта Футбол. Расписание матчей 27 марта
Новости: В Украине впервые пройдет конгресс WBC В Украине впервые пройдет конгресс WBC
X

"Каждый матч остается в сердце": Ротань - о игре против Японии

Руслан Ротань
22:10 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Капитан сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал поединок против Японии.

Руслан Ротань, сыгравший сотый матч в сборной Украины в поединке против Японии, ответил на вопросы журналистов.

- После относительной неудачи против Саудовской Аравии очень хотелось победить, поэтому главное, что смогли выиграть.

- Почему так получилось, что с более сильной, чем предыдущий соперник, сборной Японии удалось сыграть более успешно?

- В товарищеских матчах результат все-таки стоит не на первом месте. Главное – это наигрывание связей, взаимопонимание. Задача победить любой ценой не стояла ни в первом, ни во втором матче. Просто сами ребята чувствовали, что игра против Саудовской Аравии вышла неубедительной, и хотели как-то реабилитироваться.

- А что для тебя значит сотый матч в сборной?

- Просто очередной матч (улыбается). Я не хотел бы зацикливаться на этом. Для меня главное – быть полезным команде.

- Какой-то определенный рубеж ставишь для себя?

- Никаких рубежей не ставлю. Для меня главное – играть в футбол, получать от этого удовольствие, быть полезным команде, побеждать. Это потом уже начинаешь вспоминать какие-то рубежи, а устанавливать их для себя не надо.

- Есть у тебя какой-то особо памятный матч в составе сборной?

- Я помню каждый свой матч в сборной, каждый из них остается в сердце.

- А ощущения после дебютного матча остались в памяти?

- Помню, это был матч против Турции, я вышел минут на десять и долго не мог понять, где я вообще нахожусь. Еще и момент был забить…

- А матч в Грузии, после которого сборная добыла путевку на чемпионат мира 2006 года?

- Помню, все прекрасно помню! Много вина было в аэропорту, но не для нас, а для тренеров (смеется).

- Не было мыслей, что как-то быстро все пролетело: первый матч – и вот сотый?

- Действительно, как-то незаметно время прошло…

- Андрей Шевченко не переживает, что ты можешь превзойти его результат?

- Наоборот, когда поздравлял – пожелал побить его результат.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Новости футбола, Руслан Ротань, Сборная Украины, Сборная Японии, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Мать четверых детей Стивена Джеррарда (Фото)

Мать четверых детей Стивена Джеррарда (Фото)
Формула-1: яркие моменты Гран-при Австралии-2018 (Фото)

Формула-1: яркие моменты Гран-при Австралии-2018 (Фото)
Истинная красота: сексапильная модель, покорившая сердце лидера "Боруссии" (Фото)

Истинная красота: сексапильная модель, покорившая сердце лидера "Боруссии" (Фото)
Украина - Саудовская Аравия: дебют Лунина и не лучшая игра (Фото)

Украина - Саудовская Аравия: дебют Лунина и не лучшая игра (Фото)
Сборная Украины провела открытую тренировку в десятиградусный мороз

Сборная Украины провела открытую тренировку в десятиградусный мороз
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Ротань провел сотый матч за сборную Украины Украина U-17 вдесятером удержала ничью с Чехией и пробилась на Евро-2018 Тренер Боруссии рассказал о перспективах Ярмоленко в нынешнем сезоне

Последние новости

МИД Великобритании: Уже 26 стран выдворили 143 российских шпиона Даша Астафьева показала декольте в чувственной фотосессии в купальнике Донбасс нуждается в дополнительных КПВВ
Сегодня читают в спорте
01 Украинский гимнаст принял гражданство России
02 Япония 1:2 Украина: события матча
03 Не Турцией единой: Чигринский получил много предложений
04 СМИ: Семь стран намерены бойкотировать ЧМ-2018 в России
05 Конюшня, бассейн и футбольное поле: первые фото с грандиозной стройки особняка Руни
Новости сегодня
22:23 В Украине выросла доля возобновляемой энергетики
22:21 Лучше бы не делали: худшие татуировки футболистов (Фото)
22:18 До опасной близости огромного астероида с Землей осталось три дня
22:02 СБУ закрыла въезд в Украину 23 выдворенным из Британии россиянам
21:59 Стэнли Туччи в пятый раз станет отцом
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Генсек НАТО обнародовал решение по России Генсек НАТО обнародовал решение по России
Новости: Посольство РФ отреагировало на высылку Украиной российских дипломатов Посольство РФ отреагировало на высылку дипломатов
Новости: "Газпром" отказался выполнить решения Стокгольмского арбитража "Газпром" не будет поставлять газ в Украину
Новости: Apple представила новый iPad 9.7 (Видео) Apple представила новый iPad 9.7 (Видео)
Добавить комментарий
0