"Каждый матч остается в сердце": Ротань - о игре против Японии

Руслан Ротань, сыгравший сотый матч в сборной Украины в поединке против Японии, ответил на вопросы журналистов.

- После относительной неудачи против Саудовской Аравии очень хотелось победить, поэтому главное, что смогли выиграть.

- Почему так получилось, что с более сильной, чем предыдущий соперник, сборной Японии удалось сыграть более успешно?

- В товарищеских матчах результат все-таки стоит не на первом месте. Главное – это наигрывание связей, взаимопонимание. Задача победить любой ценой не стояла ни в первом, ни во втором матче. Просто сами ребята чувствовали, что игра против Саудовской Аравии вышла неубедительной, и хотели как-то реабилитироваться.

- А что для тебя значит сотый матч в сборной?

- Просто очередной матч (улыбается). Я не хотел бы зацикливаться на этом. Для меня главное – быть полезным команде.

- Какой-то определенный рубеж ставишь для себя?

- Никаких рубежей не ставлю. Для меня главное – играть в футбол, получать от этого удовольствие, быть полезным команде, побеждать. Это потом уже начинаешь вспоминать какие-то рубежи, а устанавливать их для себя не надо.

- Есть у тебя какой-то особо памятный матч в составе сборной?

- Я помню каждый свой матч в сборной, каждый из них остается в сердце.

- А ощущения после дебютного матча остались в памяти?

- Помню, это был матч против Турции, я вышел минут на десять и долго не мог понять, где я вообще нахожусь. Еще и момент был забить…

- А матч в Грузии, после которого сборная добыла путевку на чемпионат мира 2006 года?

- Помню, все прекрасно помню! Много вина было в аэропорту, но не для нас, а для тренеров (смеется).

- Не было мыслей, что как-то быстро все пролетело: первый матч – и вот сотый?

- Действительно, как-то незаметно время прошло…

- Андрей Шевченко не переживает, что ты можешь превзойти его результат?

- Наоборот, когда поздравлял – пожелал побить его результат.