Вратарь сборной Молдавии пропустил невероятно курьезный гол (Видео)

Поединок молодежных Хорватии и Молдавии не заставил болельщиков удивляться результату (4:0 — победа хорватов), чего не скажешь про игру молдавского гокипера Николая Чеботаря.

В начале второго тайма Никола Влашич очень слабо пробил головой в сторону ворот Молдавии, но вратарь невероятным образом пропустил гол между ног.

MUST SEE:

Nikola Vlasic scored this..umm.. "screamer" just now (Croatia U21 vs Moldova U21). pic.twitter.com/3io3tNyZ7u

— CroSports (@CroSports_) 27 марта 2018 г.