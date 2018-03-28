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Вратарь сборной Молдавии пропустил невероятно курьезный гол (Видео)
13:01 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Матч между сборными Молдавии и Хорватии "подарил" нам забавный ляп в исполнении Николая Чеботаря.

Поединок молодежных Хорватии и Молдавии не заставил болельщиков удивляться результату (4:0 — победа хорватов), чего не скажешь про игру молдавского гокипера Николая Чеботаря.

В начале второго тайма Никола Влашич очень слабо пробил головой в сторону ворот Молдавии, но вратарь невероятным образом пропустил гол между ног.

Отметим, что сборная Молдавии сыграла семь матчей в квалификации на молодежный Евро-2019, проиграв шесть из них.

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