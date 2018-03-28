Вратарь сборной Молдавии пропустил невероятно курьезный гол (Видео)
Новости спорта: Матч между сборными Молдавии и Хорватии "подарил" нам забавный ляп в исполнении Николая Чеботаря.
Поединок молодежных Хорватии и Молдавии не заставил болельщиков удивляться результату (4:0 — победа хорватов), чего не скажешь про игру молдавского гокипера Николая Чеботаря.
В начале второго тайма Никола Влашич очень слабо пробил головой в сторону ворот Молдавии, но вратарь невероятным образом пропустил гол между ног.
MUST SEE:
Nikola Vlasic scored this..umm.. "screamer" just now (Croatia U21 vs Moldova U21). pic.twitter.com/3io3tNyZ7u
— CroSports (@CroSports_) 27 марта 2018 г.
Отметим, что сборная Молдавии сыграла семь матчей в квалификации на молодежный Евро-2019, проиграв шесть из них.