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СМИ: Фонсека возглавит "Эвертон"

Паулу Фонсека
22:19 Сегодня Телеграф
ua-football.com

Новости спорта: Ливерпульский клуб всерьез намерен подписать контракт с португальским наставником донецкого "Шахтера".

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека возглавит Эвертон. Данную информацию распространило издание Mirror.

Сообщается, что португальский специалист возглавляет шорт-лист ирисок. Руководство клуба намерено заполучить специалиста ближайшим летом, когда у Фонсеки завершится соглашение с Шахтером.

Ранее португалец сообщал, что пока не определился со своим будущим.

Напомним, что Паулу Фонсека пришел в Шахтер в 2016-м году. За это время выиграл с горняками чемпионат Украины, а также дошел до 1/8 финала в Лиге чемпионов.

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Новости спорта, Новости футбола, Паулу Фонсека, ФК Шахтер, ФК Эвертон, Футбол.
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