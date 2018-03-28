СМИ: Фонсека возглавит "Эвертон"

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека возглавит Эвертон. Данную информацию распространило издание Mirror.

Сообщается, что португальский специалист возглавляет шорт-лист ирисок. Руководство клуба намерено заполучить специалиста ближайшим летом, когда у Фонсеки завершится соглашение с Шахтером.

Ранее португалец сообщал, что пока не определился со своим будущим.

Напомним, что Паулу Фонсека пришел в Шахтер в 2016-м году. За это время выиграл с горняками чемпионат Украины, а также дошел до 1/8 финала в Лиге чемпионов.