Гвардиола побеседовал с Иско о переходе в "Ман Сити"

Как сообщает Bleacher Report со ссылкой на El Chiringuito, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола уже беседовал с футболистом насчёт возможного перехода. Несмотря на то что Иско подписал новый долгосрочный контракт в начале нынешнего сезона, испанец остаётся недовольным количеством игрового времени в составе «Реала».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов летом предложить «Реалу» € 86 млн за трансфер Иско.

В нынешнем сезоне 25-летний полузащитник провёл 25 матчей в испанской Примере и забил 5 голов.