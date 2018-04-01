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"ПСЖ" - триумфатор Кубка французской лиги 2018

ФК ПСЖ
01:40 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: "ПСЖ" в ярком поединке выиграл финал Кубка французской лиги у "Монако".

Кубок французской лиги. Финал

ПСЖ - Монако 3:0

Голы: Кавани, 8 (с пенальти), 85, Ди Мария, 21

ПСЖ: Трапп — Алвес, Кимпембе, Силва, Берчиче — Верратти (Ло Чельсо, 70), Рабьо, Дракслер (Диарра, 81) — Мбаппе, Кавани, Ди Мария (Пасторе, 52)

Монако: Субашич — Сидибе, Глик, Жемерсон, Раджи — Фабиньо, Моутиньо (Геззаль, 79) — Лопеш (Диакаби, 73), Тилеманс (Йоветич, 46), Лемар — Фалькао

Предупреждения: Глик, Фалькао, Раджи

Как и год назад, в финальном поединке Кубка лиги лицом к лицу сошлись две сильнейших на данный момент французских команды — ПСЖ и Монако. Парижане привычно вынуждены были обходиться без услуг травмированного Неймара, но, как показала практика, на внутренней арене присутствие бразильца на поле совершенно необязательно. Жардим решил не рисковать и вместо двух форвардов с первых минут выпустил на поле лишь одного Фалькао, оставив в запасе набравшего превосходную форму Йоветича.

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Сразу же после стартового свистка подопечные Унаи Эмери захватили игровое и территориальное преимущество и сумели забить быстрый гол — на 5-й минуте Глик сбил Мбаппе в собственной штрафной площади, главному арбитру потребовалось несколько минут, дабы убедиться, что это был пенальти, Кавани подошел к "точке" и переиграл Субашича — 1:0. После забитого гола парижане не расслабились и не отдали мяч сопернику, а, наоборот, продолжили контролировать ход игры.

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На 21-й минуте ПСЖ удвоил преимущество в счете, сделав весомую заявку на победу — Мбаппе выкатил мяч на ход Ди Марии, Анхель подработал мяч и пробил во вратарский угол, но Субашич не смог выручить — 2:0. После этого гола парижане все же отдали мяч сопернику, в ходе одной из атак Лопеш получил прекрасную возможность сократить отставание в счете после классного паса Моутиньо, но умудрился не попасть по воротам из выгодной позиции. Ближе к концовке первого тайма Фалькао ударом головой отправил мяч в сетку, но после просмотра арбитром видеоповтора гол был отменен.

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Сразу же после перерыва Жардим выпустил на поле Йоветича, но выход черногорца ничего не изменил, так как его команда проводила в атаке не так много времени, как этого хотелось. В первой половине тайма Лопеш снова мог забить, нанеся обводящий удар по воротам, после чего мяч облизнул перекладину и покинул пределы поля. Чуть позднее Мбаппе мог довести счет до разгромного после паса Алвеса, но удару Килиана не хватило каких-то сантиметров.

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До окончания поединка номинальные хозяева контролировали ход игры, практически не подпуская соперника к своим воротам, а монегаски довольно рано смирились с поражением и откровенно доигрывали матч. Под занавес встречи подопечные Эмери таки довели дело до разгрома — на 85-й минуте неугомонный Мбаппе отпасовал в штрафную на Кавани, а уругваец вторым касанием пробил мимо Субашича, установив окончательный счет — 3:0. Таким образом, ПСЖ уверенно обыграл Монако в финале Кубка французской лиги и завоевал первый из трех возможных национальных трофеев, но вряд ли это сильно утешит парижан в свете раннего вылета из Лиги чемпионов.

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