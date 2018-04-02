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Украинский вратарь может перейти в топ-клуб

Андрей Лунин
16:46 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: По словам представителя вратаря "Зари" Лунина, Андрей может перейти в один из европейских топ-клубов.

Вратарь луганской Зари Андрей Лунин попал в сферу интересов сразу нескольких европейских клубов. Об этом рассказал представитель украинца Иракли Хведелиани.

"У Лунина нет официального агента. В настоящий момент я представляю его интересы вместе с отцом и мы работаем над будущей карьерой игрока. Могу сказать, что мы не получали официального предложения ни от Интера, ни от других клубов. Многие команды заинтересованы в нем. От нерадзурри до Ювентуса, от РБ Зальцбурга до Лестера, однако конкретных действий пока не было. У Андрея хороший опыт для его возраста. Он уже дебютировал в сборной, а также сыграл в Лиге Европы. Время покажет, что будет дальше.

Как по мне, Лунин может перейти в топ-клуб и мы посмотрим, сможет ли он играть на высоком уровне в таких условиях. По моей информации, его трансферная стоимость составляет минимум 6 миллионов евро", - цитирует Хведелиани calcionews24.com.

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Новости спорта, Андрей Лунин, Новости футбола, ФК Заря, ФК Лестер, ФК Ювентус, Футбол.
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