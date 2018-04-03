Сэм Эллардайс может помешать Фонсеке возглавить "Эвертон"

По информации британского издания Daily Star, осуществить переход Паулу Фонсеки в Эвертон будет не так просто, как этого бы хотелось руководству клуба.

Фонсека продемонстрировал самоиронию и прокомментировал слухи о новой зарплату

В первую очередь, президент Эвертона не готов платить Фонсеке такую большую зарплату, которую, как сообщало The Sun, ему предложил Шахтер – 9 миллионов евро. (хотя сам Фонсека сказал, что это первоапрельская шутка)

Другим препятствием считается то, что Эвертон заключил контракт с Сэмом Эллардайсом до лета 2019 года и в этом соглашении есть пункт о том, что если руководство "ирисок" решит уволить тренера летом 2018 года, то должно будет ему выплатить компенсацию в размере 6 миллионов фунтов. Этого мерсисайдцы делать не хотят.

Таким образом, если президент Эвертона не сможет уговорить Эллардайса разорвать контракт на приемлемых условиях, то он может подождать с изменениями в клубе до лета 2019 года, когда у Эллардайса закончится контракт с "ирисками".