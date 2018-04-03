"Ювентус" - "Реал": 0:1 онлайн-трансляция четвертьфинала Лиги чемпионов (Видео)

"Ювентус" 0:1 "Реал"

Гол: Роналду 3'

Предупреждение: Бентакур 27'

36' - Перекладина! Кроос пробил сходу с линии штрафной и попал в каркас ворот.

34' - Де Шильо пробил издали - мимо ворот.

32' - Карвахаль остался лежать на газоне после столкновения с Асамоа.

30' - Рамос нарушил правила в атаке.

27' - Бентакур нарушил правила в центре поля.

Отметим, Роналду забивает вот уже в 10-й игре Лиги чемпионов подряд!

23' - Опасно! Навас спасает "Реал" после удара Игуаина вкасание ногой в упор.

19' - Темп игры заметно снизился, команды не спешат идти в атаку.

Видео гола Роналду:

13' - Опасно! Бентакур пробивал вкасание с метров 11-и - Рамос головой заблокировал удар.

11' - Варан пробивал головой после подачи с углового - выше ворот.

10' - Барцальи выбивает мяч на угловой после прострела Карвахаля с правого фланга.

7' - Кьеллини ворвался в чужую штрафную и упал в борьбе с Карвахалем.

6' - Опасно! Дибала наносил удар из убойной позиции - Рамос в подкате заблокировал удар.

3' - Гол! Роналду забивает гол! Криштиану удачно подставил ногу после прострела Иско.

2' - "Реал" взял мяч под контроль, Роналду уже расшатывает оборону хозяев.

Матч начался!

Болельщики Юве подготовили баннер в поддержку команды:

На "Ювентус стэдиум" звучит гимн Лиги чемпионов:

21:40 - Команды уже в подтрибунном помещении и готовы выйти на поле.

Составы команд:

"Реал": Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Каземиро, Модрич, Кроос, Иско, Бензема, Роналду.

"Ювентус": Буффон, Де Шильо, Кьеллини, Барцальи, Сандро, Асамоа, Бентакур, Хедира, Дуглас Коста, Дибала, Игуаин.

Где смотреть:

В Украине матч в прямом эфире можно будет посмотреть на ТК "Футбол 1". Начало трансляции в 21:35 по киевскому времени.

Статистика встреч:

В прошлом розыгрыше престижного еврокубка в очной дуэли этих команд победу добыли мадридцы. Общая статистика встреч также на счету Королевского клуба. Всего друг против друга команды сыграли 19 раз: 8 побед на счету Юве, дважды была зафиксирована ничья, 9 раз побеждали Сливочные. Отметим, лидер атак "Реала" - Криштиану Роналду в 5-и встречах против "Ювентуса" сумел отличиться 7 раз. Кроме того, португалец забил 22 гола в 13-и последних матчах Лиги чемпионов.

Слова перед матчем:

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан перед игрой рассказал, что для него этот матч - особенный, ведь обе команды дали ему очень много.

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри считает, что его команда преобразилась за год и теперь играет лучше.

Прогноз букмекеров:

Авторитетная букмекерская контора William Hill считает гостей фаворитом встречи. Так на победу "Реала" контора дает коэффициент 2.40 , 3.00 - на успех "Ювентуса", и 3.20 - на ничейный результат.