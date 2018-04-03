"Ювентус" - "Реал": 0:1 онлайн-трансляция четвертьфинала Лиги чемпионов (Видео)
Новости спорта: 3 апреля "Ювентус" в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов сезона 2017/18 примет "Реал".
"Ювентус" 0:1 "Реал"
Гол: Роналду 3'
Предупреждение: Бентакур 27'
36' - Перекладина! Кроос пробил сходу с линии штрафной и попал в каркас ворот.
34' - Де Шильо пробил издали - мимо ворот.
32' - Карвахаль остался лежать на газоне после столкновения с Асамоа.
30' - Рамос нарушил правила в атаке.
27' - Бентакур нарушил правила в центре поля.
Отметим, Роналду забивает вот уже в 10-й игре Лиги чемпионов подряд!
23' - Опасно! Навас спасает "Реал" после удара Игуаина вкасание ногой в упор.
19' - Темп игры заметно снизился, команды не спешат идти в атаку.
Видео гола Роналду:
13' - Опасно! Бентакур пробивал вкасание с метров 11-и - Рамос головой заблокировал удар.
11' - Варан пробивал головой после подачи с углового - выше ворот.
10' - Барцальи выбивает мяч на угловой после прострела Карвахаля с правого фланга.
7' - Кьеллини ворвался в чужую штрафную и упал в борьбе с Карвахалем.
6' - Опасно! Дибала наносил удар из убойной позиции - Рамос в подкате заблокировал удар.
¡Así definió @Cristiano para firmar su 13º gol en la presente edición de Champions! #APorLa13 | #HalaMadrid pic.twitter.com/xYkQpauGXw
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) 3 апреля 2018 г.
3' - Гол! Роналду забивает гол! Криштиану удачно подставил ногу после прострела Иско.
2' - "Реал" взял мяч под контроль, Роналду уже расшатывает оборону хозяев.
Матч начался!
Болельщики Юве подготовили баннер в поддержку команды:
#FINOALLAFINE #JuveRM #UCL #TOGETHER pic.twitter.com/VF5WsBwqTu
— JuventusFC (@juventusfc) 3 апреля 2018 г.
На "Ювентус стэдиум" звучит гимн Лиги чемпионов:
"Un coro che si alza davvero..." #JuveRM #UCL #TOGETHER pic.twitter.com/ydYNnsntVT
— JuventusFC (@juventusfc) 3 апреля 2018 г.
21:40 - Команды уже в подтрибунном помещении и готовы выйти на поле.
Составы команд:
"Реал": Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Каземиро, Модрич, Кроос, Иско, Бензема, Роналду.
¡Nuestro 11 inicial para el partido contra @juventusfces! #RMUCL | #APorLa13 pic.twitter.com/4PsGKAnpmQ
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) 3 апреля 2018 г.
"Ювентус": Буффон, Де Шильо, Кьеллини, Барцальи, Сандро, Асамоа, Бентакур, Хедира, Дуглас Коста, Дибала, Игуаин.
В Украине матч в прямом эфире можно будет посмотреть на ТК "Футбол 1". Начало трансляции в 21:35 по киевскому времени.
Статистика встреч:
В прошлом розыгрыше престижного еврокубка в очной дуэли этих команд победу добыли мадридцы. Общая статистика встреч также на счету Королевского клуба. Всего друг против друга команды сыграли 19 раз: 8 побед на счету Юве, дважды была зафиксирована ничья, 9 раз побеждали Сливочные. Отметим, лидер атак "Реала" - Криштиану Роналду в 5-и встречах против "Ювентуса" сумел отличиться 7 раз. Кроме того, португалец забил 22 гола в 13-и последних матчах Лиги чемпионов.
Слова перед матчем:
Буффон рассказал, за счет чего "Ювентус" может пройти "Реал" в Лиге чемпионов
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан перед игрой рассказал, что для него этот матч - особенный, ведь обе команды дали ему очень много.
Модрич: Роналду очень уверен в себе накануне матча с Юве
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри считает, что его команда преобразилась за год и теперь играет лучше.
Авторитетная букмекерская контора William Hill считает гостей фаворитом встречи. Так на победу "Реала" контора дает коэффициент 2.40 , 3.00 - на успех "Ювентуса", и 3.20 - на ничейный результат.