"Ничего не понял": Ребров - о вылете "Барселоны" из Лиги чемпионов

Украинский тренер аравийского «Аль-Ахли» Сергей Ребров поделился впечатлениями о сенсационном вылете каталонской «Барселоны» из Лиги чемпионов от римской «Ромы».

«Я не следил за тем, как развиваются события во встрече «Рома» — «Барселона». Но когда нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино забил второй мяч в ворота «Манчестер Сити», переключил на трансляцию из Италии — и поначалу вообще ничего не понял! Конечно, такого от «Барсы» мало кто ожидал, но нужно отдать должное команде из Рима. Думаю, это наглядный пример того, как нужно верить в свои силы и бороться до самого конца, несмотря на все прогнозы. Разумеется, я посмотрю эту игру в полном объеме», — сказал Ребров.

«Барселона», одержав в домашнем матче победу со счетом 4:1, в гостях уступила «Роме» со счетом 0:3 и покинула турнир.