"Интер" хочет после подписания украинского вратаря Лунина отправить его в аренду
Новости спорта: Андрей Лунин может стать игроком Болоньи.
Миланский Интер близок к подписанию украинского вратаря Андрея Лунина. Сумма трансфера игрока Зари может составить 6 миллионов евро.
Как сообщает портал fcinter1908.it со ссылкой на La Gazzetta Dello Sport, Интер уже ведет переговоры с другим клубом Серии А Болоньей.
Руководство нерадзурри понимает, что Лунину будет тяжело соперничать с Самиром Хандановичем и намерено отправить игрока в аренду.
Ранее сообщалось, что Заря начала торопить Интер для завершения трансфера в ближайшее время.