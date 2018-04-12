"Интер" хочет после подписания украинского вратаря Лунина отправить его в аренду

Миланский Интер близок к подписанию украинского вратаря Андрея Лунина. Сумма трансфера игрока Зари может составить 6 миллионов евро.

Как сообщает портал fcinter1908.it со ссылкой на La Gazzetta Dello Sport, Интер уже ведет переговоры с другим клубом Серии А Болоньей.

Руководство нерадзурри понимает, что Лунину будет тяжело соперничать с Самиром Хандановичем и намерено отправить игрока в аренду.

Ранее сообщалось, что Заря начала торопить Интер для завершения трансфера в ближайшее время.