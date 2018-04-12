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"Интер" хочет после подписания украинского вратаря Лунина отправить его в аренду

Андрей Лунин
16:21 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Андрей Лунин может стать игроком Болоньи.

Миланский Интер близок к подписанию украинского вратаря Андрея Лунина. Сумма трансфера игрока Зари может составить 6 миллионов евро.

Как сообщает портал fcinter1908.it со ссылкой на La Gazzetta Dello Sport, Интер уже ведет переговоры с другим клубом Серии А Болоньей.

Руководство нерадзурри понимает, что Лунину будет тяжело соперничать с Самиром Хандановичем и намерено отправить игрока в аренду.

Ранее сообщалось, что Заря начала торопить Интер для завершения трансфера в ближайшее время.

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Новости спорта, Андрей Лунин, Новости футбола, ФК Болонья, ФК Интер (Милан), Футбол.
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